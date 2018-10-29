HABER

Titanik 2 ilk seferini 2022'de yapacak

29.10.2018 13:06 | Son Güncelleme

1912'de ilk seferinde buzdağına çarparak batan efsanevi lüks yolcu gemisi Titanik'in aslına uygun olarak inşa edilecek replikası Titanik 2'nin 2022'de sefere çıkacağı açıklandı.

Titanik 2 ilk seferini 2022'de yapacak

Titanik 2 fikri, Avustralyalı iş adamı ve siyasetçi Clive Palmer tarafında 2012'de ortaya atılmıştı. Ancak mali sorunlar nedeniyle proje askıya alınmıştı. Palmer, şimdi projeye yeniden başlandığını açıkladı.

Palmer'ın sahibi olduğu Blue Star Line şirketi, Çin'de inşa edilecek 269 metre uzunluğundaki 10 katlı geminin 21'nci yüzyıl teknolojisiyle donatılacağını duyurdu.

DÜNYAYI DOLAŞACAK

Şirketin açıklamasına göre, 2435 yolcu kapasiteli ve 835 kamaralı gemi, Titanik gibi İngiltere'nin Southampton limanıyla New York arasında sefer yapacak. Ancak Titanik 2, dünyayı da dolaşacak.

500 milyon dolara mal olması beklenen geminin ilk seferini Dubai'den New York'a yapması bekleniyor.

Gemi, buharlı değil dizel elektrik motorlu olacak.

İngiliz yolcu gemisi Titanik, 15 Nisan 1912'de Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde batmıştı. En büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçen faciada 1514 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanadalı yönetmen James Cameron'un 1997'deki Titanik filmi, 11 Oscar kazanmıştı.

Başrollerini Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın paylaştığı film, 2012'deki üç boyutlu versiyonuyla birlikte toplam 2 milyar 180 milyon dolar gişe geliri elde etmişti.

PARTNERAmber Heard yaktı geçtiAmber Heard yaktı geçti
Amerika'nın 'Gelmeyin' Dediği Göçmenler Yollarına Devam EdiyorAmerika'nın 'Gelmeyin' Dediği Göçmenler Yollarına Devam Ediyor
Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurduAngela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Titanik 2 Clive Palmer çin Titanik

En Çok Okunan Haberler

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

Endonezya'da yolcu uçağı denize çakıldı!

Endonezya'da yolcu uçağı denize çakıldı!

ABD'de Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı

ABD'de Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı

Bu kadarına da pes! Eski kocasını bıçaklayıp selfie çekti

Bu kadarına da pes! Eski kocasını bıçaklayıp selfie çekti

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

İran'dan ABD'ye çok sert mesaj: ABD asla İran petrolünün satışını önleyemez

İran'dan ABD'ye çok sert mesaj: ABD asla İran petrolünün satışını önleyemez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.