Titanik faciasında tek suçlu buz dağı değilmiş! 108 yıl sonra yeni bir neden daha bulundu: Güneş patlamaları

Titanik faciası yüzünden 108 yıl önce bin 500 kişi trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Nisan 1912’de Atlantik Okyanusu’nda yaşanan olay sayısız kitap, film ve diziye ilham oldu. Bir asırdır tartışmalara konu olan Titanik kazası hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Son dönemde yapılan bir araştırmada da facianın nedenlerinden birinin Güneş’te meydana gelen patlamalar olduğu ileri sürülüyor.

San Francisco’da yaşayan emekli bilgisayar programcısı ve bağımsız hava araştırmacısı Mila Zinkova, “Titanik hakkında yazan çoğu kişi, o gece kuzey ışıklarının görüldüğünü bilmiyor” diye konuştu.

Zinkova, kısa süre önce Weather dergisinde yeni bir fikir ortaya attığı bir makale yayımladı: Güneş’ten gelen bir elektromanyetik radyasyon patlaması, Dünya’ya çarptı, gökyüzünü aurora’yla aydınlattı ve Titanik’in navigasyonuyla radyo ekipmanlarını etkiledi.

Meteoroloğa göre Güneş’ten yüklü parçacıkların fırlaması, mürettebatın Titanik'i amaçlanandan biraz daha farklı bir rotaya ve en sonunda da onu parçalayan buzdağına yöneltmiş olabilir: