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Titanik ne zaman battı? Titanik'te kaç kişi öldü?

15.04.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hikayesiyle filmlere konu olan Titanik, 108 yıl önce Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, geminin Southampton'dan New York'a gerçekleşen ilk seferinin dördüncü gününde battı. Titanik faciası sinemaya uyarlanmasının yanı sıra ilginç ve dram yüklü hikayeleriyle de dünyada oldukça fazla konuşuluyor. Peki Titanik ne zaman battı? Titanik'te kaç kişi öldü? İşte yanıtı...

Titanik ne zaman battı? Titanik'te kaç kişi öldü?

Bundan tam 108 sene önce Titanik isimli gemi Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, Southampton'dan New York'a gerçekleşen ilk seferinin dördüncü gününde batıp sulara gömüldü. Titanik faciası sinemaya uyarlanmasının yanında dram yüklü hikayeleriyle de çok fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki Titanik ne zaman battı? Titanik'te kaç kişi öldü?

TİTANİK NE ZAMAN BATTI?

O dönemde hizmet veren en büyük okyanus gemisi unvanına sahip olan Titanic, 14 Nisan 1912 Pazar günü saat 23:40'da (gemideki zaman) bir buzdağına çarptı ve yaklaşık 2 saat 40 dakika sonra battı. Bu olay 15 Nisan Pazartesi günü 02:20'de (geminin saati; 05:18 GMT) yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlandı ve tarihin en ölümcül deniz felaketlerinden biri olarak kabul edildi.

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Titanik, 14 Nisan'da altı defa buzdağı uyarısı aldı, buzdağı göründüğünde ise yaklaşık 22 knot (deniz mili) hızında seyahat ediyordu. Hızlı şekilde manevra yapamayan gemi, sancak tarafını büken ve on altı bölmesinin altısı su alacak bir darbeye maruz kaldı. Titanik'in ileri bölmelerinin dört tanesi sular altında kaldı. Mürettebat yakında geminin batacağının farkına vardı. Yolcular filikalara yerleştirildiklerinde yardım amaçlı işaret fişeklerini ve radyo (kablosuz) mesajlaşma sistemini kullandılar.

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TİTANİK'TE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Titanik 14 Nisan 1912 tarihinde buzdağına çarptığında gemide yaklaşık 2,224 kişi bulunuyordu. 15 Nisan Pazartesi gününde ise 1,500'den fazla insan hayatını kaybetti. Mevcut uygulamalara göre Titanik'in cankurtaran sistemi yolcuları eş zamanlı olarak gemide tutmak amacıyla, yolcuların yakındaki kurtarma gemilerine eşlik etmeleri etmek için tasarlandı.

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Bu sebeple gemi hızla batarken, saatlerce destek ve yardım beklenirken, pek çok yolcu ve mürettebat için güvenli bir sığınak bulunmuyordu. Bu konu ile ilgili mürettebat üyelerinin zayıf yönetiminden dolayı, pek çok filika tamamen dolmadan denize indirilmiştir.

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