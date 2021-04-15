Bundan tam 108 sene önce Titanik isimli gemi Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, Southampton'dan New York'a gerçekleşen ilk seferinin dördüncü gününde batıp sulara gömüldü. Titanik faciası sinemaya uyarlanmasının yanında dram yüklü hikayeleriyle de çok fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki Titanik ne zaman battı? Titanik'te kaç kişi öldü?

TİTANİK NE ZAMAN BATTI?

O dönemde hizmet veren en büyük okyanus gemisi unvanına sahip olan Titanic, 14 Nisan 1912 Pazar günü saat 23:40'da (gemideki zaman) bir buzdağına çarptı ve yaklaşık 2 saat 40 dakika sonra battı. Bu olay 15 Nisan Pazartesi günü 02:20'de (geminin saati; 05:18 GMT) yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlandı ve tarihin en ölümcül deniz felaketlerinden biri olarak kabul edildi.

Titanik, 14 Nisan'da altı defa buzdağı uyarısı aldı, buzdağı göründüğünde ise yaklaşık 22 knot (deniz mili) hızında seyahat ediyordu. Hızlı şekilde manevra yapamayan gemi, sancak tarafını büken ve on altı bölmesinin altısı su alacak bir darbeye maruz kaldı. Titanik'in ileri bölmelerinin dört tanesi sular altında kaldı. Mürettebat yakında geminin batacağının farkına vardı. Yolcular filikalara yerleştirildiklerinde yardım amaçlı işaret fişeklerini ve radyo (kablosuz) mesajlaşma sistemini kullandılar.