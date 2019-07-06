Titiz gebeye, apandisit şoku

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, hamileliğinin 24'üncü haftasında başlayan şiddetli karın ağrısının bebeğiyle ilgili olduğunu sanıp korkan bir çocuk annesi Emine Bayram (36), kendisine apandisit teşhisi konulunca şok yaşadı. Opr. Dr. Zaza Iakobadze tarafından kapalı yöntemle ameliyat edilen Bayram, "Gebelik sürecinde bebeğime zarar verir diye bırakın ilaç içmeyi, ne krem sürdüm, ne oje, saçlarımı bile boyamadım. Ama gebelikte çok nadir görülen olay, beni buldu. Doktorlarım sayesinde apandisitten kurtuldum, hem ben hem bebeğim çok iyiyiz" dedi.

Özel bir şirkette yönetici olan Emine Bayram ile iş insanı Gültekin Bayram (41) çifti, 9 yaşında Efe Tekin adlı oğullarının ardından ikinci kez anne- baba olmaya karar verdi. Hamile kalan Emine Bayram'da daha önce hiç çekmediği, hissetmediği şiddetli ağrılar, sancılar başladı. Sancılarının hamileliğiyle ilgili olduğunu düşünüp, bebeğini kaybetme korkusu yaşayan Emine Bayram hastaneye başvurdu. Bebeğinin durumunun iyi olduğu anlaşılırken, kendisine apandisit teşhisi konuldu. Emine Bayram, Genel Cerrah Opr. Dr. Zaza Iakobadze tarafından kapalı yöntemle ameliyat edildi, sağlığına kavuştu.

'OJE SÜRMEDİM, SAÇIMI BOYAMADIM'

Çektiği ağrılara anlam veremediğini ve bebeğini kaybetme korkusu yaşattığını belirten Emine Bayram, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Geçen cuma günü daha önce hiç yaşamadığım ağrılarla tanıştım. Daha önce iki hamilelik geçirmiştim. İlk hamileliğimden sonra oğlumu kucağıma aldım. İkinci gebeliğimde ise bebeğimi 10 haftalıkken kaybettim. Bu kez her şeye çok dikkat ettim. Her şeye bu kadar dikkat ederken, başıma bunun gelmesi kabus gibiydi. Hastaneye cuma günü ağrım olmasına rağmen gelmeme sebebim de buydu. Acaba bebeğimle ilgili bir şey mi çıkacak diye endişelendim. Cumartesi günü Kent Hastanesi'ne geldim. Doktorum, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Tunç Canda muayenemi yaptı. Bu ağrıların bebeğimle ilgili olmadığı, bebeğimin de sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Beni Genel Cerrah Opr. Dr. Zaza Iakobadze'ye yönlendirdi. Bebeğimin iyi olduğunu öğrenmek beni rahatlatsa da ortaya çıkan şüphe apandisitti. İki gün takip edildim. Bu takip sırasında serum alıyordum, tanı kesinleşince ameliyata alındım. Kapalı yöntemle ameliyatım gerçekleşti. Ameliyatta da narkoz aldım. Ben bebeğime geçer diye değil ilaç içmek, krem, oje bile sürmedim, saçlarımı boyamadım. Doktorlarıma, 'Önce Allah'a, sonra size emanetiz, önce bebeğimi kurtarın' dedim. Çok korktum, çok duygusallaştım, korkularım boşunaymış. Teşhis, tedavi süreci ilgiyle, özenle sorunsuz yürütüldü. 6 aylık bir bebek, gerçekten bir bebek. Çok şükür şimdi kızım da ben de çok iyiyiz. Doktorlarıma, hemşirelerime çok çok teşekkür ediyorum. Ameliyattan sonra ameliyat görüntülerini izledim. Robot eller bebeğin yanından geçiyor. O kadar ince çizgideler ki. Tanrının yeryüzündeki elleri doktorlar. Mucizeyi gerçekleştirdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar."

ZORUNLU OLUNCA AMELİYAT EDİLİRLER

İzmir Kent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Zaza Iakobadze ise gebelerde akut apendisit konusunda şu bilgileri verdi:

"Apendiks kanalının tıkanmasına bağlı olarak gelişen iltihabi duruma apandisit diyoruz. Apandisit acil ameliyatı gerektiren en sık sebeplerdendir. Tedavi edilmezse önce kangren, sonra delinme gelişir. Apandisit ameliyatının yaşam süresince görülme oranı erkeklerde yüzde 12, kadınlarda yüzde 25'tir. 2- 30 yaş arasında en sık görülür. Gebelerde görülme sıklığı yaklaşık olarak 2 bin gebelikte 1'dir. Akut apandisiti en sık gebeliğin 26'ncı haftasına kadarki süreçte görüyoruz. Gebeliği esnasında akut apandisit ile başvuran hastalarda erken tanı ve tedavi hem anne, hem de bebek için hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki gebelik, yaşla beraber apendiksin karın içerisindeki yerinin değişmesi, fizik muayene bulgularının gebelik nedeniyle yanıltıcı olması, hastalığa özgün laboratuvar bulguların olmaması ve tomografi gibi tetkiklerin yapılamaması, tanının doğru yapılmasını zorlaştırmaktadır. Gebelik esnasında yapılacak herhangi bir ameliyatta yüzde 10-15 civarında erken doğum riski yaratır. Gerek bebeğin, gerekse annenin ölümü açısından en önemli risk faktörü apendiksin delinmesidir. Erken apandisit vakalarında görülen yüzde 3-5'lik bebek ölüm riski, delinme ile yüzde 20'lere yükselir. Bu risk tablosu gebeleri, özellikle de yediğine, içtiğine çok dikkat eden, bebeği zarar görecek diye başı ağrısa ilaç içmeyen anne adaylarını epeyce korkutuyor. Bizim hastamız da bu süreci yaşadı, endişelendi. Zamanında akut apandisit tanısı konulmayıp, cerrahi müdahale gecikseydi bu hem bebek, hem de anne için hayati risk yaratacaktı. Ancak süreç çok iyi yönetildi ve anne adayımızı karnındaki bebeğiyle sağlıkla taburcu ettik."

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