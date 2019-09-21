HABER

"Titrek kavak ormanları" Erciyes'e nefes oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:28 | Son Güncelleme

Küresel iklim değişikliğinden etkilenmeyen titrek kavak ağaçları 4,5 milyon metrekare alanda Erciyes Dağı'na adeta oksijen kaynağı oluyor - Prof. Dr. İbrahim Turna: - "Gerçekten burada çok güzel bir orman parçası var. Titrek kavak Erciyes'in her tarafında var. Şunu iddia edebilirim ki Türkiye'nin en iyi ormanlarından biri burada" - "Erciyes'te 1984'ten beri 4,5 milyon metrekarelik alanda yayılışı var. Türkiye genelinde yaklaşık 255 milyon metrekare. Bu küçümsenecek bir rakam değil" - "Yurt dışında yapılan çalışmalarda küresel iklim değişiminden etkilenmeyecek ya da en az etkilenecek türlerden bir tanesi. Titrek kavak, iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık arttıkça daha yükseklere kadar çıkabilecek bir tür"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Küresel iklim değişikliğinden etkilenmeyen titrek kavak ağaçları, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e adeta soluk oluyor.

Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 rakımıyla misafirlerine sunduğu temiz havasına, geniş alanlara yayılan titrek kavak ağaçları oksijen desteği sağlıyor.

Kök sürgünüyle yayılan ve öncü ağaç olarak nitelendirilen titrek kavak ağaçları, yeşil yapısı ve tertemiz doğasıyla Erciyes'te güzel görüntüler oluşturuyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıtalar arasında bile tohumu uçuşabilen titrek kavak ağacının oluşturduğu güzel bir orman parçasının Erciyes'te bulunduğunu söyledi.

Erciyes'in bu özelliğini ön plana çıkarmak için Kayseri'de "Titrek kavağın biyolojisi, silvikültürel özellikleri ile orman endüstrisinde kullanımı" konulu çalıştay düzenlediklerini belirten Turna, şunları kaydetti:

"Titrek kavak, Türkiye için çok önemli bir tür ama Türkiye ormancılığında ikinci plana atılmış. Erciyes Dağı'nın bir özelliğini gündeme taşımak istedik. Burada bir proje çalışmamız var. İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsünün ve Orman Genel Müdürlüğünde çalışan elemanların da bu konuda ilgisi vardı. Bunu netleştirebilmek için üniversiteler, araştırma enstitüleri ve Orman Genel Müdürlüğünün uzman ekibini çağırarak bir çalıştay programladık. Ben daha önce Erciyes Dağı'nda titrek kavak ormanlarını gördüğüm zaman şaşırmıştım. Gerçekten burada çok güzel bir orman parçası var. Titrek kavak, Erciyes'in her tarafında var. Şunu iddia edebilirim ki Türkiye'nin en iyi ormanlarından biri burada. Türkiye'de çok geniş bir yayılışı olan tür. Bizim planlarımızda Trabzon, Giresun, Amasya ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü söylenmesine rağmen verileri incelediğinizde Kayseri'nin de bunlardan geri kalmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla titrek kavak ormanları Kayseri için son derece önemli ama Erciyes özelinde çok daha önemli. Bu ormanların geleceğinin ne olması lazım, nasıl işletilmeli, bunları masaya yatırmak için Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü önderliğinde bu çalıştay programlandı."

Titrek kavağın Erciyes'te küçümsenemeyecek kadar geniş alana yayıldığını anlatan Turna, "Titrek kavak öyle bir ağaç ki kilometrelerce hatta kıtalar arasında bile tohumu uçuşan bir tür. Bu tohumlar her yere gidebiliyor. Biz ormancılıkta buna öncü ağaç diyoruz." dedi.

- "Umut verici bir tür"

Kurak bölgelerin ağaçlandırılmasında titrek kavağın kullanılabileceğini dile getiren Turna, şu bilgileri aktardı:

"En önemli özelliği eksi 70'lere kadar dayanıklı. Dondan ve aşırı sıcaklardan etkilenmiyor. İklime uyum sağlıyor. Hemen hemen her tür toprakta yetişen bir türdür. Bakı seçmiyor ve biraz nem isteği var. Erciyes'te 1984'ten beri 4,5 milyon metrekarelik alanda yayılışı var. Türkiye genelinde yaklaşık 255 milyon metrekare. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Umut verici bir tür. Biz önemsiyoruz. Bu çalıştayda da Türkiye'nin gündemine taşınacağını düşünüyoruz. Türkiye'de hep kötüler anlatılır ama orman alanlarının arttığı gerçeğini kimse inkar edemez. Bunda da titrek kavak, meşe gibi, ardıç gibi türlerin çok büyük önemi var. Tabii en önemlisi titrek kavak. İç Anadolu gibi kurak bölgelerde ağaçlandırmalarda kullanılabilirliği üzerinde projeler başlatılmış. Yurt dışında yapılan çalışmalarda küresel iklim değişiminden etkilenmeyecek ya da en az etkilenecek türlerden bir tanesi. Titrek kavak, iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık arttıkça daha yükseklere kadar çıkabilecek bir tür. Bu anlamda da son derece önemli. Bunun yaygınlaştırılması, İç Anadolu gibi kurak bölgelerde, bozkırda ağaçlandırmalarda kullanılabilirliği üzerinde projeler başlatılmış."

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Kızını köpeklerden korumak için arıcı kıyafeti giydiriyorKızını köpeklerden korumak için arıcı kıyafeti giydiriyor
ATO’dan “Anadolu’dan Dünyaya” resepsiyonuATO’dan “Anadolu’dan Dünyaya” resepsiyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Titrek Kavak'ın biyolojisi Erciyes Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim görevlisi Titrek kavak

En Çok Okunan Haberler

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kına gecesinde dehşet! Gelinin yakınları damadı öldürdü, annesini ağır yaraladı

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

ABD ile ortak hava 6. devriyesi başladı

Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!

Akçakale’de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği

Sınır hattında hareketlilik!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Son dakika! Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dehşet! 91 yaşındaki kadını ziynet eşyası için dövüp öldü diye bıraktı

91 yaşındaki kadını dövüp öldü diye bıraktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.