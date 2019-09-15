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Titreme hastalığının pek çok nedeni olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr.

Titreme hastalığının pek çok nedeni olabilir

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre, titreme hastalığı olarak bilinen ‘tremor’lar hakkında bilgi verdi. Titremenin pek çok nedeni olabileceğini söyleyen Dr. Üre, hastaların bu titreme dönemlerini videoya çekmelerinin tipini belirlemede doktora yardımcı olacağını söyledi.
Vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan ardı sıra hareketlere tremor adını verdiklerini ifade eden Dr. Üre, “Tremor aniden başlayabilir, bu tür vakaları kandaki değerlerin ani değişimlerinde daha çok görebiliyoruz. Örneğin şeker düşmesi, kalsiyum dengesindeki bozukluk, troid hastalıkları, karaciğer böbrek yetmezliği gibi nörolojik kökenli tremorlar ise hafif başlayıp, ilerleyen tarzdadır. Bazı hastalarda ince iş yaparken, bazı hastalardan hareket ederken vb. görülebiliyor, ellerde, bacaklarda, başta, seste, dilde tremor görebiliyoruz” dedi.

En sık nedeni gen
Nörolojide en sık tremor sebebinin esansiyel tremor denen ailesel kökenli titremeler olduğuna değinen Dr. Rabia Sedef Üre, “Bunun genetik bir temeli vardır, ikinci sırada ise Parkinson tremoru gelir, stres, uykusuzluk yorgunluk gibi durumlar da geçici bir tremora sebep olabilir. Sürekli bir titreme değildir, genelde tetiklenir, stresli dönemlerde, toplum içinde çay içerken kaşık tutarken vs, şiddetlenebilir. Parkinson tremorunu ise daha çok istirahat halindeyken görürüz. Esansiyel tremor çok genç yaşta başlayabilir, Parkinson tremorunu ise daha çok 65 yaş üstünde görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tipi ve eşlik eden bulgular önemli
Tremorun tipinin ve eşlik eden bulguların önemli olduğunu belirten Dr. Üre, tedavi sürecinin bu bulgulara göre ilerlediğini belirtti. Üre, “Tremorlar, metabolik kökenli ise, kandaki değerlerle ilgili bir sorun varsa, onları düzelttiğimizde titreme de otomatikman düzelebiliyor, psikolojik kökenli titremelerde de altta yatan durumu kontrol ettiğimizde titreme geçiyor, esansiyel tremorda ise dönem dönem alevlendiği dönemlerde ilaç tedavisi ve çok ileri vakalarda beyin pili gibi tedaviler mevcut, Parkinson titremelerinde de önce Parkinson hastalığına yönelik tedavilere başlanır. Hastaların daha az titremesini sağlayacak ilaç tedavisinin yanı sıra bunu tetikleyen durumları belirleyerek, bu durumlardan kaçınmasını sağlıyoruz. Ancak çoğunlukla ilaç tedavisine yanıt veren bir hastalıktır” dedi.
Kişide zaman zaman görülen bir titreme durumu varsa mutlaka bir nöroloğun görmesi gerektiğine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre şu ifadeleri kullandı:
“Titremenin olduğu dönemlerde bu titremeleri kamera ile kayıt altına almaları bizim değerlendirmemiz için faydalı olur. Çok sık alkol alımı yanlış beslenme alışkanlıkları, alkol tüketiminin de etkilediği tremor tipleri vardır, diyabet hastalarında da titreme olmaması için özelikle kan şekerinin çok düşmesinin engellenmesi gerekir.”

Titreme hastalığının pek çok nedeni olabilir

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