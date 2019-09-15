Titreme hastalığının pek çok nedeni olabilir

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre, titreme hastalığı olarak bilinen ‘tremor’lar hakkında bilgi verdi. Titremenin pek çok nedeni olabileceğini söyleyen Dr. Üre, hastaların bu titreme dönemlerini videoya çekmelerinin tipini belirlemede doktora yardımcı olacağını söyledi.

Vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan ardı sıra hareketlere tremor adını verdiklerini ifade eden Dr. Üre, “Tremor aniden başlayabilir, bu tür vakaları kandaki değerlerin ani değişimlerinde daha çok görebiliyoruz. Örneğin şeker düşmesi, kalsiyum dengesindeki bozukluk, troid hastalıkları, karaciğer böbrek yetmezliği gibi nörolojik kökenli tremorlar ise hafif başlayıp, ilerleyen tarzdadır. Bazı hastalarda ince iş yaparken, bazı hastalardan hareket ederken vb. görülebiliyor, ellerde, bacaklarda, başta, seste, dilde tremor görebiliyoruz” dedi.

En sık nedeni gen

Nörolojide en sık tremor sebebinin esansiyel tremor denen ailesel kökenli titremeler olduğuna değinen Dr. Rabia Sedef Üre, “Bunun genetik bir temeli vardır, ikinci sırada ise Parkinson tremoru gelir, stres, uykusuzluk yorgunluk gibi durumlar da geçici bir tremora sebep olabilir. Sürekli bir titreme değildir, genelde tetiklenir, stresli dönemlerde, toplum içinde çay içerken kaşık tutarken vs, şiddetlenebilir. Parkinson tremorunu ise daha çok istirahat halindeyken görürüz. Esansiyel tremor çok genç yaşta başlayabilir, Parkinson tremorunu ise daha çok 65 yaş üstünde görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.