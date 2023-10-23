HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Titreyen bedeniyle hafızalara kazınmıştı! Küçük Muhammed'den yeni haber

Titreyen bedeniyle hafızalara kazınmıştı! Küçük Muhammed'den yeni haber

23.10.2023 14:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Gazze'de bomba yağdırmaya devam ederken; saldırılardan kurtularak hastaneye kaldırılan küçük Muhammed'in görüntüleri hafızalara kazınmıştı. Yürekleri sızlatan görüntülerin ardından Muhammed'den yeni haber geldi.

Titreyen bedeniyle hafızalara kazınmıştı! Küçük Muhammed'den yeni haber

Gazze’de devam eden İsrail bombardımanından yaralı olarak kurtularak hastaneye kaldırılan Muhammed, korkudan tir tir titreyen bedeniyle hafızalara kazınmıştı. Yürekleri dağlayan görüntünün ardından milyonlar Muhammed’e ne olduğunu merak ediyordu. Sonunda küçük çocuktan güzel haber geldi.

TİTEYEN KÜÇÜK BEDENİYLE HAFIZLARA KAZINMIŞTI

Bombardımanın ardından beton tozlarına bulanmış şekilde geldi hastaneye küçük Muhammed Abu Louli... Öyle korkmuş ve şoktaydı ki tüm bedeni titriyordu.

AAA

Korktuğunu belli etmemek için öyle sıkmıştı ki bir doktorun şefkatli kollarında kendini bulunca gözyaşlarına hakim olamamıştı. Muhammed Abu Louli’nin şaşkınlık içinde korkuyla baktığı kara gözleri ve titremesine hakim olamadığı bedeni milyonları gözyaşlarına boğmuştu.

Muhammed’e ulaşıp ona yardım etmek isteyen milyonlar "Ne oldu o masuma?" diye merak ederken, küçük cesur yürek Muhammed’den müjdeli haber geldi.

MUHAMMED'DEN YENİ HABER

Gazeteci Abdallah Alattar, O’nu ailesiyle birlikte bir mülteci kampında buldu, Muhammed'in son halini sosyal medyadan paylaştı.

"Allah'a şükürler olsun ki Muhammed Abu Louli çocuğunun gülümsemesini geri getirdik. Aranızdan birçoğu bana, vicdan sahibi herkesi sarsan küçücük bedeni titreyen Muhammed'i sordu. Refahlı Muhammad Abu Louli, mülteci merkezlerinden birinde mülteci oldu ve ailesiyle birlikte iyi durumda."

DADAKH

Kaynak: TRT Haber

İsrail ordu radyosu duyurdu! Gazze'ye kara harekatı ertelendi İsrail ordu radyosu duyurdu! Gazze'ye kara harekatı ertelendi

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Denizli! Polise hakaret ettiler, ortalığı birbirine kattılarYer: Denizli! Polise hakaret ettiler, ortalığı birbirine kattılar
Meclis'e "yapay zeka" desteği geliyor: İşte görevi!Meclis'e "yapay zeka" desteği geliyor: İşte görevi!
İsrail ordu radyosu duyurdu! Gazze'ye kara harekatı ertelendiİsrail ordu radyosu duyurdu! Gazze'ye kara harekatı ertelendi
Anahtar Kelimeler:
Gazze

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.