Titreyen yüz, pembe bir kalp... iOS ve Android'e 31 yeni emoji gelebilir

Emojiler mesajlaşmadan bir gönderiye yorum yapmaya kadar birçok noktada kullanılıyor. Unicode Konsorsiyumu ise şu anda Emoji 15 için yeni emoji çeşitlerini değerlendiriyor. Açık mavi kalp, gri kalp, eşek, geyik kafası, karga, denizanası, saç tarağı, marakas, flüt, yelpaze, bezelye, sümbül, zencefil, kaz, kanat ve bir Khanda muhtemel yeni emojiler arasında bulunuyor.

İŞTE YENİ EMOJİLERİN ÖRNEKLERİ

Emojilerin nihai tasarımları, Apple ve Google gibi büyük şirketlerin seçimine bağlı olarak değişecek. Ancak Emojipedia, aday emojilerin örnek resimlerini oluşturdu bile.

TASLAK AŞAMASINDA

Yeni emojiler taslak aşamasında olduğundan, her biri onaylanmadan önce değişikliğe uğrayabilir. Unicode Konsorsiyumu'nun yeni emojilerin listesini ise eylül ayında tamamlayacağı bildirildi.

