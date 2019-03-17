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Tiyatro bileti alabilmek için 26 saat sıra bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 12:01 | Son Güncelleme

ADANA'da yaklaşık 300 sanatsever, bu yıl 21'incisi düzenlenen Devlet Tiyatroları- Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek oyunların biletlerini tükenmeden alabilmek için dün sabahtan itibaren kuyruğa girmeye başladı.

Tiyatro bileti alabilmek için 26 saat sıra bekledi

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da yaklaşık 300 sanatsever, bu yıl 21'incisi düzenlenen Devlet Tiyatroları- Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek oyunların biletlerini tükenmeden alabilmek için dün sabahtan itibaren kuyruğa girmeye başladı. İnternetten satışın bugün saat 14.00'ten başlayacağı etkinlikte, gişe önünde sıraya ilk giren Saadet Ballı, 26 saatlik bekleyişin ardından toplam 21 bilet aldı.
Biletleri geçen yıl 2 saatte tükenen ve bu yıl 21'inci kez düzenlenen Devlet Tiyatroları- Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında sergilenecek olan 8'i yabancı, 23'ü yerli, 31 oyunun biletleri gişeden bugün sabah 10.00'da satışa çıktı. İnternetten satışın bugün 14.00'ten itibaren başlayacağı bildirilen festivalin gişeden 15 TL'ye satılan biletlerini tükenmeden satın almak isteyen yaklaşık 300 tiyatrosever, dün sabah saatlerinden itibaren Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Tiyatroseverler, her oyunun bir temsilinden en fazla 4 biletin satıldığı festival için geceyi bilet kuyruğunda geçirdi. Bazı kişilerin ise merkez içinde kurdukları kamp çadırında uyudukları görüldü.
9 YIL OLDUĞU GİBİ YİNE İLK BİLETİ ALDI
Tiyatroseverlerden Saadet Ballı, son 9 yıldır olduğu gibi bu yıl da festival için ilk bileti satın alan isim oldu. Dün saat 08.00 sıralarında sıraya girerek toplam 26 saat sıra beklediğini kaydeden Ballı, "21 tane oyun bileti satın aldım. Her yıl geliyorum, her yıl ilk bileti ben satın alıyorum. Elbette ki beklediğime değiyor" dedi. Bilet alanlardan Pelin Erkoçu ise yılda bir kez gerçekleşen festivalde yerli ve yabancı tiyatro gruplarını izleme fırsatı bulduklarına değinerek, "Böyle bir fırsat olduğu için çok şanslıyız. Dün saat 10.00'dan bu yana sıra bekleyen insanlar var. Oyunlar çok iyi ama bu sıra beklemenin keşke başka bir yolu olsa veya tüm biletler internetten satılsa çok daha iyi olabilir" diye konuştu. Geceyi çadırda geçiren Sungur Alp Can da son 2 yıldır festival oyunlarını takip ettiklerini dile getirdi.
27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde perdelerini açacak ve 30 Nisan'da sona erecek festival biletlerinin birkaç saat içinde tükenmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Tiyatro bileti alabilmek için 26 saat sıra beklediTiyatro bileti alabilmek için 26 saat sıra beklediTiyatro bileti alabilmek için 26 saat sıra beklediTiyatro bileti alabilmek için 26 saat sıra bekledi

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