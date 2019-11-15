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Tiyatro ekibi, yer bulamayınca dükkanda prova yapmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kurulan Asmin Sanat Tiyatrosu ekibi, çalışacak yer bulamayınca provalarını bir dükkanda yapmaya başladı. Sahneledikleri 3 oyunla beğeni toplayan ve çalışmaların sürdürüp 'Umut' adlı yeni bir oyun hazırlığı içine giren tiyatro ekibi, yetkililerden salon istiyor.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kurulan Asmin Sanat Tiyatrosu ekibi, çalışacak yer bulamayınca provalarını bir dükkanda yapmaya başladı. Sahneledikleri 3 oyunla beğeni toplayan ve çalışmaların sürdürüp 'Umut' adlı yeni bir oyun hazırlığı içine giren tiyatro ekibi, yetkililerden salon istiyor.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin kısıtlı olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 17 genç, geçen yıl Asmin Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Yoğun bir çalışma içerisine giren ve kısa zamanda 'Güldürsene canikom' ve 'İyilik Ormanı' adlı iki oyun hazırlayıp sahneleyen ekip, Haziran ayında ise lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Zozan Öğmen'in tedavi masrafları için 'Mektup' adlı oyunu sahneledi. Tiyatro ekibi yaptıkları bu oyunla da kısa sürede tanındı.

Asmin Sanat Tiyatrosu, bugünlerde ise 'Umut' adlı tiyatro oyunu için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yer bulamayan tiyatro ekibi, provalarını ekip arkadaşlarının iş güvenliği malzemelerinin satıldığı dükkanında yapmaya başladı. Oldukça küçük olan dükkanda akşam saatlerinde bir araya gelen 4'erli, 5'erli gruplar, burada ezber ve prova yapıyor. Hazırlıkları bitirdikten sonra oyunlarını Selahattin Eyyübi Kültür Merkezi'nde sahnelemeyi düşündüklerini anlatan oyuncu Zeki Ağralı, “Bize çalışabileceğimiz bir yer ya da günün belli saatlerinde Kültür Merkezi'nin verilmesini istiyoruz. Asmin Sanat Tiyatrosu'nun Yüksekova için önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Tüm imkansızlıklara rağmen çalışmaya devam ettiklerini anlatan dershane öğrencisi ve tiyatro oyuncusu Hatice Kancı ise destek beklediklerini söyledi. Kancı, "Büyük heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yetkililerin ve tiyatro severlerin destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.

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