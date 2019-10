Tiyatro festivali için bir günde 45 bin kişi başvurdu

Festivalin ikinci gününde Yunanistan'dan Savvas Stroumpos tarafından "The Method of Theodoros Terzopoulos" ve Alman tiyatro topluluğu Familie Flöz tarafından "The Masks of Familie Flöz" adlı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlikte 20-25 Ekim'de Pierre Nadaud tarafından "Physical Theatre and Dramatic Clowning", 25-27 Ekim'de Güray Dinçol tarafından "Şiirsel Komedi-Bir Clown Araştırması", 26-29 Ekim'de Cecile Richards tarafından "The Living Voice", 28-30 Ekim'de Zwaantje de Vries tarafından "The Roy Hart Method on Movement and Voice", 31 Ekim-2 Kasım'da Gregorz Bral tarafından "Bral Acting Method", 31 Ekim-3 Kasım'da Çağıl Kaya, Didem Kırış ve Salih Usta tarafından "Fiziksel Anlatım ve Yaratıcı Süreç", 4-9 Kasım'da Kameron Steele tarafından "Suzuki Method of Actor Training", 7-9 Kasım'da Bedirhan Dehmen tarafından "Dans/Tiyatro Kesişiminde Beden ve Hareket" adlı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Festivalde 20 Ekim'de Özlem Hemiş "Çağdaş Sahnenin Seyri", 22 Ekim'de Uluç Esen "Sanat ve Zanaat İlişkisi", 25 Ekim'de Semih Çelenk "Türkiye'de Tiyatro Yapmak Salyangoz Satmak Mı?", 26 Ekim'de Fakiye Özsoysal, Elif Candan ve Arda Öztürk "Tiyatroda Toplumsal Cinsiyet", 28 Ekim'de Hasibe Kalkan "Belgesel Tiyatro", 30 Ekim'de Yavuz Pekman "Türk Tiyatrosunda Estetik ve İdeoloji", 1 Kasım'da Kerem Karaboğa "Çağdaş Oyunculuk Yöntemlerinde Beden", 2 Kasım'da Oğuz Arıcı "Oyun Yazarlığı ve Dramaturgi", 3 Kasım'da Selen Korad Birkiye "Çağdaş Tiyatroda Dramaturgi", 6 Kasım'da Bülent Sezgin "Eğitimde Oyunlaştırma, Drama ve Tiyatro Perspektifleri" konulu söyleşiler yapacak.