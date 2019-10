"Tiyatro festivali ile iyi bir netice aldık"

Rektör Çomaklı, tiyatro oyunlarının yanı sıra Yunanistan'dan Savvas Stroumpos tarafından "The Method of Theodoros Terzopoulos", Alman tiyatro topluluğu Familie Flöz tarafından "The Masks of Familie Flöz", Pierre Nadaud tarafından "Physical Theatre and Dramatic Clowning" adlı atölye çalışmaları gerçekleştirildiğini aktararak atölyelerin öğrenciler ve öğretim üyeleri açısından çok verimli geçtiğini bildirdi.

Prof. Dr. Çomaklı, festivalde Kadir Has Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Hemiş'in katılımıyla "Çağdaş Sahnenin Seyri", oyun yazarı ve sahne tasarımcısı Uluç Esen'in katılımıyla da "Sanat ve Zanaat İlişkisi" başlıklı söyleşiler gerçekleştirildiğini dile getirdi.

-"Biletlerden ücret talep etmiyoruz"

Festivalin internet sitesini günlük ortalama 40-45 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Prof. Dr. Çomaklı, şöyle devam etti:

"Bu yüzden server kapasitesini artırdık. Davetiyelerimiz sitenin dışında gişeden ve Radyo A'yı dinleyip soruları bilenlere de veriyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. Bir tiyatro oyununun davetiyesi duyurusu yapılır yapılmaz 30 saniye içinde tükeniyor. Ankara'dan, İstanbul'dan, Adana'dan, Bursa'dan, İzmir'den Türkiye'nin her yerinde biletlere yoğun ilgi var. Biletlerimizi ücretsiz dağıtıyoruz. Herhangi bir yerel yönetim ya da şirket gibi maliyeti çıkartmak için festivalin biletlerinden ücret talep etmiyoruz. Ücretsiz olduğundan da festivalimize ilgi katlanarak devam ediyor. İyi bir netice aldığımızı tahmin ediyoruz."