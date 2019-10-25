"Tiyatro festivali ile iyi bir netice aldık"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 18 Ekim'de başlayan AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Herhangi bir yerel yönetim ya da şirket gibi maliyeti çıkartmak için festivalin biletlerinden ücret talep etmiyoruz. Ücretsiz olduğundan da festivalimize ilgi katlanarak devam ediyor." dedi.

Prof. Dr. Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitesinin bilimsel araştırma projelerine öncelik vermeye başladığını belirterek, söz konusu hedef doğrultusunda AÜ Devlet Konservatuvarının güzel bir projeyle kendilerine geldiğini kaydetti.

Projenin içinde 10 tiyatro oyunu, 10 atölye, 10 da söyleşinin yer aldığını anımsatan Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Büyük ve bu alanda nadir görülen bir çalışma. 8 aylık çalışma sonunda 18 Ekim'de 'Arzu Tramvayı' adlı tiyatro oyunuyla projemizi başlattık. 9 Kasım'da da tamamlamayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar 'Arzu Travmayı', 'Teatro Delusio' ve 'Correction' adlı oyunlar sahnelendi. Oyunların sahnelendiği salonumuz yaklaşık 450 kişilik ancak 45 bin kişi taleple karşılaştık. Sosyal medyada çok büyük ilgi uyandırdı. Bunlar hedeflerimize ulaştığımızı gösteriyor. Sosyal medyada etkileşimi konusunda milyonları bulan sayılara ulaştık. Türkiye'de tiyatro eğitimine 1936 yılından beri yön verilmemişti. Ülkemizde tiyatro eğitimine katkı sunmak için çabalıyoruz. Çalışmamız sonunda tiyatro eğitiminde yüzde 99 oranında değişiklikler olacaktır."