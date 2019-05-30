İSTANBUL (AA) - Tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter, "Tiyatro, insanı insana yaklaştırır. En çok da insana insanı sevdirmek için gereklidir." dedi.

İki ayda bir yayınlanan Kulis Tiyatro, Mayıs - Haziran 2019 tarihli kapağına 1981 yılında Devlet Sanatçısı unvanı ile ödüllendirilen Yıldız Kenter'i taşıdı.

Bu yıl 90 yaşına giren usta oyuncu, Yağız Yılmaz ile gerçekleştirdiği "İnsanlar Oyuncu Doğar, Oyuncu Ölürler" başlıklı röportajında, yarım asır boyunca devam ettirdiği tiyatroya olan aşkını anlattı.

Cem Talu, Ercan Arslan ve Ergin Turunç'un fotoğraflarıyla okurların beğenisine sunulan röportajda Kenter, sahne aşkının kutsal bir şey olduğuna işaret ederek, "Aşkla sahneyi bütünleştirecek olursak, unutmayın aşk olmazsa meşk olmaz. Aşk varsa her tiyatrocu mutlaka doğru yolu bulacaktır. Aslında her insan için geçerlidir bu. Çünkü her insan biraz oyuncudur." diye konuştu.

Usta sanatçı, insanın çocukluğundan itibaren oyunculuk yaptığı yorumunda bulunarak, şunları kaydetti:

"(İnsan çocukken) İstediği bir şeyi aldıracağı zaman yalandan ağlamaz mı ? Veyahut yaşlandığımızda... İyi değilken iyi gibi, çok iyiyken de hastaymışız gibi yapmaz mıyız çoğu zaman? Anlayacağınız insanlar oyuncu doğarlar, oyuncu ölürler. Benim gibiler de bu yeteneğin farkına varır gün yüzüne çıkartmak ister ve bir meslek haline büründürürler."