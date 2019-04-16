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Tiyatro Okulu’nda prömiyer heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri, Ormanın Sırrı ve Bolulu Hasan Usta adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı.Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu’nun 2018-2019 döneminde açılan drama kursuna katılan 8-9 ve 10-11-12 yaş gruplarındaki öğrenciler, birbirinden güzel iki oyun ile seyirciyle buluştu.

Tiyatro Okulu’nda prömiyer heyecanı

Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri, Ormanın Sırrı ve Bolulu Hasan Usta adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı.
Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu’nun 2018-2019 döneminde açılan drama kursuna katılan 8-9 ve 10-11-12 yaş gruplarındaki öğrenciler, birbirinden güzel iki oyun ile seyirciyle buluştu. Akpınar Kültür Merkezi’nde ilk olarak üç güzel kızın ormana olan merakları sonunda cadı Esteral ile karşılaşmasının anlatıldığı ‘Ormanın Sırrı’ oyununu sahneleyen öğrenciler, izleyenlerin takdirini topladı. İkinci olarak savaşmak isteyen bir generalin sarayın aşçısı üzerinden padişaha yaptığı oyunları konu eden ‘Bolulu Hasan Usta’ oyunu ile sahneye çıkan çocuklar, yetişkinleri aratmayan bir performans ortaya koydu. İzleyicilerden tam not alan minik tiyatrocular, uzun süre alkışlanarak emeklerinin karşılığını aldı.
Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu’nun oldukça verimli geçtiğini belirten Pedagog Dramaturg Nurdan Özgür, “Drama kursumuzda süreçten sonuca giden bir yol izliyoruz. Bu yolda çocuklarımızla oyunumuzun konusunu, replikleri ve ne olmak istediklerini belirliyoruz. Böylece çocuklarımız kendi oyunlarını çıkarma fırsatı bulmalarının yanı sıra sorumluluk sahibi olmayı da öğreniyor” dedi.

Tiyatro Okulu’nda prömiyer heyecanı

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