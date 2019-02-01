İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından tiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından tiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybetti. Sanatçı için 2 Şubat Cumartesi saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlenecek, ardından sanatçı Şişli Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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