Tiyatro oyunu için akıl hastanesinde eğitim aldılar

İzmir Devlet Tiyatrosu, Ken Kesey'in yazdığı "Kafesten Bir Kuş Uçtu" romanı ve bu romandan esinlenerek çekilen 5 Oscarlı "Guguk Kuşu" filmini, 2020 sezonunda tiyatro sahnesine taşıma kararı aldı.

McMurphy'nin otoriter sistemle giriştiği tek kişilik mücadeleyi anlatan eser, akıl hastanesinde rollerine çalışan tiyatrocularca sahnelenmiş olacak.

- Eserin anlattıkları

Rejisör Yunus Emre Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Guguk Kuşu'nun yıllar önce hem ABD'de hem de Türkiye'de sahnelendiğini aktardı.

Yıllardır sahnelenmeyen oyunu yeniden tiyatro severlerle buluşturmak istediklerini vurgulayan Bozdoğan, "Film, oyun ve kitap çok başka. Okurun yakaladığı eser daha özgür. Film eseri netleştiriyor, tiyatro ise biraz roman ile film arasında. Çünkü canlı ve etkileyici. Sinemaya göre tiyatro çok daha iyi uyarlanmış. Başarılı bir oyun ortaya çıkacak." dedi.

Bozdoğan, başrol olan McMurphy'nin aykırı karakterinin tutukluluktan kurtulmak için akıl hastası rolü yaptığını hatırlatarak, "Ele avuca sığmaz bir karakter. Aykırı bir insan ve akıl hastanesindeki otoriter sisteme bir şekilde savaş açıyor. Bu savaşı kazanıp kazanmadığı ise eserin sonunda anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

- Özel izinle hastaneye gittiler