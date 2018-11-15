HABER

Tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesince düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahneye çıkan İpek Tanrıyar, oyunun sonunda evlilik teklifi aldı - Mutlu ana tanık olan tiyatroseverler, çifti ayakta alkışladı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, oyuncu İpek Tanrıyar, sahnede evlilik teklifi aldı.

Tanrıyar, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen "Olgun Portakal" oyununda rol aldı. Büyük beğeni toplayan oyunun sonunda Tanrıyar, bir sürprizle karşılaştı.

Seyircilerin arasından elinde çiçek ile sahneye çıkan oyuncunun erkek arkadaşı Murat Evler, şu sözlerle evlilik teklifi yaptı:

"Seninle gecenin bir buçuğunda çılgınca renkli, her türlü macerayı yaşamak istiyorum. Amazonlarda el ele dolaşmak, Nil Nehri'nin batışını seyretmek, tehlike ve engellerine aldırmadan her türlü macerayı yaşamak istiyorum. Ama her şeyin ötesinde akıp giden bir şey var. Zaman akıp gitmeden de asıl neyi istediğimi anlıyorum. Ne zaman, nerede ve nasıl olursa olsun seninle olmak istiyorum. Benimle evlenir misin?''

Evler, Tanrıyar'ın evlilik teklifini kabul etmesi üzerine duygusal anlar yaşadı.

Tanrıyar da bu sürprizle Bilecik'i asla unutmayacağını vurgulayarak, duygularını şöyle dile getirdi:

''Ne anlatsam ki? Tiyatro festivalinin şahaneliğini mi anlatayım, ne kadar güzel misafir edildiğimizi mi anlatayım. Hayatımdaki özel anların ve Tiyatroname ekibi ile oluşumuzu mu anlatayım? Ne anlatayım yani? Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sevgili Murat çok güzel bir sürpriz yaptı. Bekliyordum zaten ama nerede ve nasıl olacağını bilmiyordum. Başta Nami Esatgil hocam ve bütün ekip arkadaşlarımın haberi varmış. Ama ben sürprizlere çabuk uyanırım. Hiç benden kaçmaz. Bu sefer gerçekten vurdular ve gol attılar yani.''

Belediye Başkanı Nihat Can ise festivalin bir başka güzelliğine şahit olduklarını ifade ederek, Tanrıyar ve Evler'i tebrik etti.

Evler'in sürprizi tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor
Beymen yılbaşı alışverişi için hazırBeymen yılbaşı alışverişi için hazır
İstanbul'da cam silicilerin zorbalığıİstanbul'da cam silicilerin zorbalığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali Bilecik

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fena vurdu! Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Fena vurdu! Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.