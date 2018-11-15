Tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, oyuncu İpek Tanrıyar, sahnede evlilik teklifi aldı.

Tanrıyar, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen "Olgun Portakal" oyununda rol aldı. Büyük beğeni toplayan oyunun sonunda Tanrıyar, bir sürprizle karşılaştı.

Seyircilerin arasından elinde çiçek ile sahneye çıkan oyuncunun erkek arkadaşı Murat Evler, şu sözlerle evlilik teklifi yaptı:

"Seninle gecenin bir buçuğunda çılgınca renkli, her türlü macerayı yaşamak istiyorum. Amazonlarda el ele dolaşmak, Nil Nehri'nin batışını seyretmek, tehlike ve engellerine aldırmadan her türlü macerayı yaşamak istiyorum. Ama her şeyin ötesinde akıp giden bir şey var. Zaman akıp gitmeden de asıl neyi istediğimi anlıyorum. Ne zaman, nerede ve nasıl olursa olsun seninle olmak istiyorum. Benimle evlenir misin?''

Evler, Tanrıyar'ın evlilik teklifini kabul etmesi üzerine duygusal anlar yaşadı.

Tanrıyar da bu sürprizle Bilecik'i asla unutmayacağını vurgulayarak, duygularını şöyle dile getirdi: