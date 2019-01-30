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Tiyatro sahnesinde sürpriz evlenme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

Amasya’da bir tiyatrocu, sahneye konuk oyuncu olarak davet edilen kız arkadaşına sürpriz yaparak evlenme teklif etti.

Amasya’da bir tiyatrocu, sahneye konuk oyuncu olarak davet edilen kız arkadaşına sürpriz yaparak evlenme teklif etti. Önce durumu rol sanan izleyiciler sonrasında yüzük ve çiçeği görünce çifti uzun süre alkışladı.
Samsun’da ’Yedek Kulübesi Oyuncuları’ adlı ekipte tiyatroculuk yapan Arslan Çevik ve kız arkadaşı Şefaat Duran’ı Amasya’da sahneleyecekleri ‘Buluşmalar’ adlı oyuna davet etti. Ekip arkadaşlarıyla rol aldığı ilk bölümün ardından ikinci bölümde sahneye konuk oyuncu olarak davet edilen 24 yaşındaki Şefaat Duran, bir süre sonra karşısında diz çöken 32 yaşındaki Arslan Çevik’in evlilik teklifiyle karşılaştı. Sahnede aldığı evlilik teklifi karşısında heyecanlanan Duran teklifi kabul etti. İzleyicilerin alkışladığı genç çiftin yaza düğün yapmayı planladığı öğrenildi.
Karadeniz Tiyatrolar Birliği Derneği (KATİB) Başkanı Atilla Özgen de gençlere mutluluklar diledi.

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