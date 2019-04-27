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Tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Ahmet Güney (21), birlikte tiyatro izlemeye gittiği kız arkadaşı Nur Çıtak'a (18), oyun sonunda sahneye çıkarak, evlilik teklifinde bulundu.

Tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Ahmet Güney (21), birlikte tiyatro izlemeye gittiği kız arkadaşı Nur Çıtak'a (18), oyun sonunda sahneye çıkarak, evlilik teklifinde bulundu.
Boya ve alçı işi yapan Ahmet Güney ile Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız arkadaşı Nur Çıtak, ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen '3'üncü Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali'nde Çankaya Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen 'Ahududu' adlı oyunu izlemeye gitti.
Oyun bitiminde sahneye çıkan Ahmet Güney, "Özel ve mutlu günümü sizinle paylaşmak istedim. Nur'um benimle evlenir misin?" diyerek, kız arkadaşına evlilik teklif etti. Şaşkına dönen Nur Çıtak 'Evet 'diyerek, yanıt verdi. Ahmet Güney, sahneye gelen kız arkadaşına cebinden çıkardığı yüzüğü taktı. Genç çifti ilk tebrik edenler ise tiyatro oyuncuları oldu.
Ahmet Güney, "İkimizde Aksaraylıyız. Nur ile iki senelik güzel bir birlikteliğimiz var. Teklifi burada yapmanın güzel olacağını düşündüm. Buradakilerin tanıklık etmesi güzel oldu. Arkadaşların çok yardımı oldu, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifiTiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

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