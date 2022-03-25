‘‘Tiyatro Saldırısında Ölü Sayısı 300’e Yakın Olabilir’’

Ukraynalı yetkililer bölgedeki tanıklara dayanarak, 16 Mart’ta Mariupol kentinde bir tiyatronun hedef alındığı bombardımanda, 300 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi.

Mariupol Belediye Meclisi bugün yaptığı açıklamada, "Görgü tanıklarından, Mariupol Drama Tiyatrosu'na düzenlenen Rus bombardımanı sonucu yaklaşık 300 kişinin öldüğü bilgileri geliyor’’ dedi. Ancak Belediye Meclisi ölü sayısının tam olarak belirlenmesinin hala mümkün olmadığını kaydetti.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın yoğun hava bombardımanında, yüzlerce sivilin sığındığı bir tiyatroyu hedef aldığını söylemişti. Rusya ise tiyatroyu bombaladığı iddialarını yalanlamıştı.

Birleşmiş Milletler’in Ukrayna’da insan hakları ihlallerini soruşturan heyetinin başkanı Matilda Bogner, ekibinin tiyatrodaki ölü sayısını tespit edebilecek yeterli bilgiyi edinemediğini kaydetti. Bogner, Mariupol’den her geçen gün daha az haber alabildiklerini söyledi.

Ukraynalı yetkililer, binanın enkazından 130 kişinin kurtarıldığını ve tiyatronun bodrum katının bombardımana dayandığını belirtmişti.

Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı liman kenti Mariupol haftalardır Rusya’nın bombardımanı altında. Siviller binaların bodrum katlarında gıda, elektrik ve suya kısıtlı erişimle hayatta kalmaya çalışıyor.

Mariupol’da toplu mezarlar

Ukrayna’daki BM insan hakları heyeti, gözlemcilerinin Mariupol’daki toplu mezarlar hakkında ise daha çok bilgi edindiklerini kaydetti. Bu mezarların birinde 200 cesedin olduğu sanılıyor.

Delillerin bir kısmının uydu görüntülerine dayandığını kaydeden BM yetkilisi Matilda Bogner, cesetlerin sivillere mi yoksa askerlere mi ait olduğunu ise söylemedi.

Ukrayna’da 50 kadar personeli bulunan BM insan hakları ofisi, Rus işgalinin 24 Şubat’ta başlamasından bu yana ülkede bin 81 sivilin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ancak Mariupol’daki koşulların, can kayıplarını takip etmeyi zorlaştırması nedeniyle, bu kayıtların çok az kısmının liman kentine ait olduğu sanılıyor.

Reuters muhabirlerinden biri 20 Mart’ta Mariupol’da yol kenarında birkaç ceset ve bir grubun mezar kazdığını bildirmişti.

Bogner’in ekibi Rus güçlerinin kaçan sivilleri arabalarının içinde vurduğu iddiaları, çok sayıda Ukraynalı yetkilinin ve gazetecinin kaybolması, sivillerin Rus kontrolundaki Ukrayna topraklarına zorla taşınması gibi iddiaları soruşturuyor.

Rus basını ise Moskova’nın ‘‘mülteci’’ olarak değerlendirdiği yüzlerce kişinin otobüslerle Mariupol’dan Rusya’ya getirildiği haberlerine yer veriyor.

Bogner, BM heyetinin, Ukrayna güçlerinin ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesini ayrım gözetmeden bombardımana tuttuğu ve Rusya'ya verdikleri destek nedeniyle iki sivili öldürdüğü iddialarını da incelediğini söyledi.

Ukraynalı yetkililer sivilleri hedef almadıklarını, Donetsk ve Luhansk’takilerin Ukraynalı olduklarını söylüyor.

Heyetin çalışmaları merkezi Cenevre’de bulunan İnsan Hakları Konseyi tarafından bu ay onaylanan yeni bir soruşturma komisyonu tarafından desteklenecek. Konsey sözcüsü, üç insan hakları uzmanının gelecek günlerde atanacağını bugün açıkladı.

‘‘Çernihiv kuşatma altında’’

Rusya, Ukrayna’nın diğer kentlerini de kuşatma altına almaya çalışıyor. Vali Vyaçeslav Çaus’a göre Ukrayna’nın kuzeyindeki Çernihiv Rus güçleri tarafından kuşatıldı. Vali, televizyonda yaptığı açıklamada şehrin topçu atışı ve hava saldırılarına hedef olduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Oleksiy Arestoviç ise Ukrayna güçlerinin Rusya’nın, Çernobil nükleer santralindeki işçilerin yaşadığı Slavutıç kasabasına saldırı düzenlediğini ancak Ukrayna’nın ilk saldırıyı püskürttüğünü kaydetti.

Yerel yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada kasabanın kuşatma altında olduğunu ve Rus askerlerinin kasabaya bir buçuk kilometre mesafede olduğunu kaydetmişti.

‘‘Müzakere süreci çok zor’’

Öte yandan Ukrayna ve Rus heyetleri arasında barış müzakereleri sürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, müzakerelerin zor olduğunu söyledi ve altı sorunlu konudan dördünün çözümlendiği haberlerini yalanladı.

Kuleba Facebook’tan yaptığı açıklamada ‘‘Rusya ile dört noktada bir uzlaşma yok’’ dedi.

Kuleba, ‘‘Müzakere süreci çok zor. Ukrayna heyeti güçlü bir pozisyon aldı ve taleplerinden geri adım atmıyor. Her şeyden önce ateşkes, güvenlik garantileri ve toprak bütünlüğü konusunda ısrar ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

