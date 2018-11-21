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Tiyatro sanatçısı Cengiz Baykal vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

Sanatçının cenazesi Bakırköy İncirli Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Çobançeşme Mezarlığı'na defnedilecek

İSTANBUL (AA) - Bugüne kadar birçok tiyatro oyununda ve çeşitli filmlerde rol alan oyuncu Cengiz Baykal, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçı adına Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törende oyuncu Tunç Günbay, Murat Karasu, Orhan Kurtuldu, Cengiz Daner, Kemal Topal, Atsız Karaduman ve Mehmet Ali Kaptanlar birer konuşma yaptı.

Ayrıca aralarında Zafer Algöz, Ali Düşenkalkar, Ali İpin, Musa Uzunlar, Zeynep Erkekli, Özgür Erkekli, Bülent Emin Yarar, Bennu Yıldırımlar, Hidayet Erdinç, Nişan Şirinyan ve İşdar Gökseven'in bulunduğu birçok isim cenaze törenine katıldı.

Sanatçının cenazesi, Bakırköy İncirli Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Çobançeşme Mezarlığı'na defnedilecek
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- Cengiz Baykal

Bir dönem "İffet" dizisinde Salih karakterini canlandıran Baykal, 15 Ocak 1959'da Batman'da dünyaya geldi.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan sanatçı, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok çalışmaya imza attı.

Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Cengiz Baykal, birçok sevilen dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

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Cengiz Baykal

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