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Tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

Tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sanatçı Sümer, bir süredir İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Sanatçı için yarın saat 14.00'te Konak Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Sümer'in cenazesi daha sonra Hamidiye Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Urla-Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Türk tiyatrosunun değerli ismi Sümer'in vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek çok kıymetli bir rejisörü kaybettiklerini ifade etti.

Kurt, "Kurumumuz emekli rejisörlerinden, eski edebi kurul üyemiz ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Dinçer Sümer'in vefat haberini büyük teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli rejisörümüze Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dinçer Sümer Tiyatrocu vefat

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