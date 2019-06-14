Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu kalp krizi geçirdi

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, bayramın son günü Büyükada’da kalp krizi geçirdi. Adadan acil olarak hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Dün sabah saatlerinde ise ailesinin isteği üzerine özel bir hastaneye nakledilen Fosforoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

“ZOR GÜNLERDE GELEN MUCİZE İÇİN HEYECANLIYIM”

Enis Fosforoğlu’nun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, oğlu Eren’in de bir kızı dünyaya geldi. Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu, “Her şeyi bir arada yaşadığımız zor günler. Evlat olarak elimizden geleni yapmaya çalıştığımız zor günlerde gelen bu mucize için çok heyecanlıyım” açıklamasında bulundu. (Sözcü)



