Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur Bilecik'te anıldı

BİLECİK (AA) - Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve komedyen Nejat Uygur, Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali'nde anıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki festivalde, Tülay Doğan'ın yazıp yönettiği, ''Annem 40 Yaşında Babaannem 20'' adlı oyun sahnelendi.

Suzan Aksoy, Kemal Kuruçay, Ercüment Doğan, Ayça İnci, Fırat Çöloğlu, Müge Uyar, Hilal Sakalıbüyük ve Nejmi Aykar'ın sahne aldığı oyun, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Etkinlikte, Nejat Uygur'un sahne aldığı oyunlardan kesitlerin sergilendiği slayt gösterimi ayakta alkışlandı.

Uygur'un ölümünün beşinci yılı dolayısıyla belediye tarafından da vatandaşlara helva dağıtıldı.

- "Uygur'un yeri doldurulamaz"

Tiyatro sanatçısı Suzan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin yerinin doldurulabileceğini ancak bazı oyuncuların yerinin doldurulamayacağını belirterek, ''Rahmetli Uygur'un yeri doldurulamaz. Kendisi bir değerdir. Benim için çok önemli bir insan. Onu çok seviyoruz. Tiyatroya ve sanata verdiği katkı, biz onları izleyerek bu mesleği seçtik.'' diye konuştu.

Kemal Kuruçay da Uygur'u saygıyla andıklarını söyleyerek, yerinin hiçbir zaman doldurulamayacağını dile getirdi.

