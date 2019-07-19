Tiyatro Yazarı Tuncer Cücenoğlu için tören düzenlendi

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-KANSER nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Tuncer Cücenoğlu'nun ailesi ile Müjdat Gezen, Aliye Uzunatağan, Tamer Levent gibi isimlerin de aralarında bulunduğu sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunularak başlayan törende, Cücenoğlu'nun biyografisi okundu.

Ardından eşi Aygül Cücenoğlu, kürsüye gelerek duygularını paylaştı. Aygül Cücenoğlu, “Burada konuşmak çok zor, çok üzgünüz. Bütün tiyatro camiasının başı sağ olsun. Tuncer gerçekten çok değerli bir insandı. Bütün Türkiye dahil, tüm dünya Tuncer'i tanıyor, biliyor, oyunları oynuyor. O kadar mutluydu ki. 'Ben bir 5 sene daha istiyorum, çünkü yapacaklarım çok, onları yapmam lazım' diyordu. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Kızım, oğlum, inşallah onu yaşatacağız." dedi.

“DEĞERİ DÜNYADA DA TÜRKİYE'DE DE BİLİNDİ"

Sanatçı Müjdat Gezen, “Tuncer çok değerli bir insandı. Bir kere ölümsüz oldu. Çok eseri var. Dünyanın her yerinde. Kime nasip olmuş ki 32 dile çevrilmiş tiyatro yazarı bizde hiç yok. Değeri dünyada da Türkiye'de de bilindi. Ne mutlu ki, bundan sonra da hep bilinerek. Çünkü çok kalıcı eserler bıraktı." diye konuştu.