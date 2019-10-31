HABER

Tiyatrocu Gönül Ülkü, ölümünün 3. yılında Kadıköy'de anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

Tiyatrocu Gönül Ülkü, ölümünün 3. yılında Kadıköy'de anılacak

İSTANBUL (AA) - Tiyatronun usta isimlerinden Gönül Ülkü, ölümünün 3’üncü yılında “Bavul” adlı oyunla Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde anılacak.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü, kendisinin ve yine kendi gibi oyuncu olan ve 2009 yılında hayatını kaybeden eşi Gazanfer Özcan’ın adını taşıyan Kozyatağı Kültür Merkezi’ndeki sahnede, “Bavul” adlı tiyatro oyunuyla 2 Kasım'da anılacak.

"Bavul" adıl oyun, Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde ücretsiz sahnelenecek. Sam Bobrick'in senaryosunu yazdığı, Levent Tülek'in uyarlayıp yönettiği "Bavul" adlı oyunda Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay, Yasemin Hadivent rol alıyor.

Yapımcılığını Karart Kültür Sanat’ın yaptığı Bavul, çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışmasının ardından gelişen olayları konu alıyor. Oyunun konusu kısaca şöyle:

"Bedri Kırçıl'ı karısı terk edip Bodrum'a kaçmıştır. Dönüş yolunda, uçakta yine Bodrum'a tatil için gidip dönen Filiz Kavak vardır. Ve birbirine tıpatıp benzeyen iki bavul havaalanında karışır, ardından tuhaf ve komik olaylar birbirini kovalamaya başlar. Bavul, insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları, doğru insan - yanlış insan tartışmasını ve günümüz insanının mutluluktan ne anladığını esprili ve renkli bir biçimde anlatan çılgın, deli dolu bir oyun."

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
Gizlenerek girdiği sanayinin Nezahat Ustası olduGizlenerek girdiği sanayinin Nezahat Ustası oldu
Bitlis’te kış için odunlar hazırBitlis’te kış için odunlar hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anma Gönül Ülkü Kadıköy Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 39 kişinin öldüğü Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Köpeğe eziyet görüntüleri tepki çekmişti! Valilik harekete geçti

Tepki çeken görüntüler sonrası flaş gelişme

Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 'siren' açıklaması!

Eskişehir'de oturanlar yarına dikkat! Açıklama geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.