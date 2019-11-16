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Tiyatrocu köylü kadınlar beyaz perdede

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 23:21 | Son Güncelleme

MERSİN?de, Shakespeare?in 'Kral Lear' oyunuyla dağ köylerinde otuz günlük bir turneye çıkan Arslanköylü tiyatrocu kadınların serüvenini konu alan ?Kraliçe Lear?

MERSİN?de, Shakespeare?in 'Kral Lear' oyunuyla dağ köylerinde otuz günlük bir turneye çıkan Arslanköylü tiyatrocu kadınların serüvenini konu alan ?Kraliçe Lear? kısa filmi izleyici ile buluştu.
2000?li yılların başında Toroslar ilçesine bağlı Arslanköyü'nde bir tiyatro topluluğu kuran Behiye Yanık, Cennet Güneş, Fatma Fatih, Ümmü Kurt ve Zeynep Fatih?in Mersin' de 30 dağ köyünü gezerek ?Kral Lear? oyununu sergilemesi ?Kraliçe Lear? filmi ile beyaz perdeye aktarıldı. Yönetmenliğini Pelin Eser'in üstlendiği ve 26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali?nde 3 ödül birden alan film, Mersin?de gala yaparak izleyiciyle buluştu. Gala öncesi filme dair açıklama yapan Esmer, 14 yıl aradan sonra Arslanköylü kadınlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kadınların bir ay süren turnesini beyaz perdeye aktardıklarını kaydeden Esmer, "Kadınlar en fazla 800 nüfuslu köylerde oyun sergilediler. Daha önce tiyatro ve sinemayla tanışmamış dağ köyleri bunlar. Kendi sahnelerini oluşturdular ve köylülerle buluştular" dedi.
KOCALARIMIZIN İMZASINI TAKLİT EDEREK İZİN KAĞIDI YAPTIK
Filmin kahramanlarından Ümmü Kurt, "Çocuklarımız lisede tiyatro oynuyordu. Müdürün yanına gidip ?biz de oynamak istiyoruz? dedik. Müdür bey risk almak istemedi. ?Eşlerinizden imza getirin? dedi. Biz de kocalarımızın imzasını taklit ederek izin kağıdını müdüre verdik ve tiyatro oynamaya başladık. Bu süreçte aramıza hiç erkek almadık. Kadını da erkeği de biz oynadık. 19 yıldır tiyatro yapıyoruz. İlk başlarda olumsuz tepki alıyorduk ama şimdi alıştılar. Gittiğimiz köylerde kadınlar bizi görünce cesaretleniyor. Tüm kadınları tiyatro oynamaya davet ediyorum? diye konuştu.

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