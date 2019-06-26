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Tiyatrocu Mevlüt Demiryay, Niğde'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 19:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Tiyatrocu Mevlüt Demiryay, Niğde'de toprağa verildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay, memleketi Niğde'de toprağa verildi.
Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon programlarında adından söz ettiren tiyatro sanatçısı Mevlüt Demiray, memleketi Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Mahallesi'nde toprağa verildi. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilen cüce sanatçının cenazesine hemşehrileri katıldı. Türk tiyatrosuna emeği geçen sanatçı Mevlut Demiray‘ın son yolculuğuna sanat çevresinden hiç kimsenin katılmaması ise dikkat çekti. Yakınları, Mevlut Demriay'ın toprağa verilişi sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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Tiyatrocu Mevlüt Demiryay, Niğde'de toprağa verildiTiyatrocu Mevlüt Demiryay, Niğde'de toprağa verildi

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