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Tiyatrocu Semahat Dede, hayatını kaybetti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Semahat Dede'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Merkez Garaj Camii'ne getirildi.

Tiyatrocu Semahat Dede, hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Semahat Dede'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Merkez Garaj Camii'ne getirildi. Cenazeye, Dede ailesinin yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti Belediye Başkan Adayı Serkan Erçili, Dede'nin tiyatro oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Dede'nin çok sevdiği çiçekli tacı tabutunun üzerine konuldu. Semahat Dede'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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