Erzurum'da "Ahilik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde bir grup tiyatrocu, Ahiliğin önemli ritüellerinden biri olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "Şed Kuşanma" törenini canlandırdı.

Tarihi Yakutiye Medresesi önünde, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ESOB) organize ettiği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, programın açılışında, medeniyet tarihine kültürün armağan ettiği değerlerden birinin de Ahilik olduğunu dile getirdi.

Ahilik kurumunun Anadolu'da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettirdiğini ve Türk toplumunun toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını tanzim ettiğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik teşkilatı, Türk insanının mesleğini, sanatını, mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan bir teşkilattır. Ahilik, üretici ile tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik oluşumdur. Fazileti ve çalışkanlığı esas alan Ahilik Teşkilatı Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ahilik, değişen sanayi ve ticaret hayatına rağmen ön gördüğü erdemlerle Türk milletinin karakterini ortaya koymaktadır."