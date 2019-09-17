HABER

Tiyatrocular Ahilikteki "Şed Kuşanma" törenini canlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 21:33 | Son Güncelleme

"Ahilik Haftası" dolayısıyla Erzurum'daki tarihi Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen programda bir grup tiyatrocu, temsili olarak Ahiliğin önemli ritüellerinden biri olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "Şed Kuşanma" töreni gerçekleştirdi

Erzurum'da "Ahilik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde bir grup tiyatrocu, Ahiliğin önemli ritüellerinden biri olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "Şed Kuşanma" törenini canlandırdı.

Tarihi Yakutiye Medresesi önünde, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ESOB) organize ettiği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, programın açılışında, medeniyet tarihine kültürün armağan ettiği değerlerden birinin de Ahilik olduğunu dile getirdi.

Ahilik kurumunun Anadolu'da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettirdiğini ve Türk toplumunun toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını tanzim ettiğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik teşkilatı, Türk insanının mesleğini, sanatını, mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan bir teşkilattır. Ahilik, üretici ile tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik oluşumdur. Fazileti ve çalışkanlığı esas alan Ahilik Teşkilatı Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ahilik, değişen sanayi ve ticaret hayatına rağmen ön gördüğü erdemlerle Türk milletinin karakterini ortaya koymaktadır."

Memiş, Erzurum'un Ahilik kavramının beşiği kentlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu yansımayı bugünkü esnafımızda görmek mümkün. Çok iyi, işini bilen, ahlaklı bir esnaf kesimimiz var." ifadesini kullandı.

ESOB Başkanı Rasim Fırat da Ahiliğin Anadolu'da yaşayan halkı, çeşitli meslek alanlarında hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını, iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen, bir insanlık sanatı olduğunu söyledi.

Bu kurumun zamanla tüm Anadolu'da kabul görmüş bir sosyo -ekonomik düzen olarak Selçuklu ve Osmanlı'nın devlet felsefelerinin yapı taşlarından biri haline geldiğini dile getiren Fırat, "Ahi ahlakı, Müslüman, Hristiyan, Musevi ve tüm Anadolu’da yaşayanlara mutluluk veren, huzur ve refah sunan bir ahlak, bir yaşam tarzı olarak kabul görüyor ve benimseniyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Kültür Merkezi'ndeki bir grup tiyatro oyuncusu, temsili olarak Ahiliğin önemli ritüellerinden biri olan ve kalfalıktan ustalığa geçiş töreni olan "Şed Kuşanma" töreni yaptı. Tören, vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Programda, ESOB tarafından "Yılın Ahisi" Fevzi Polat, "Yılın Kalfası" Tolgahan Efe ve "Yılın Çırağı" Oğuzhan Muslu'ya plaket ve beratları verildi.

Törenin ardından vatandaşlara Ahilik Pilavı ikram edildi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtıMotosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı
GÜNCELLEME - Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladıGÜNCELLEME - Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahilik HAftası Erzurum Şedt Kuşanma

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıra İstanbul'a geldi! Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasında dikkat çeken ifadeler

Dikkat çeken ifadeler! 'Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi...'

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.