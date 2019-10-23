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"Tiyatroda sessizliklerin anlamı bulunuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesince bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde akademisyen, şair ve yazar Prof. Dr. Cevat Çapan, öğrencilerle bir araya geldi - Çapan: - "Tiyatroda 'sessizlik' dediğimiz bir olay yer alıyor. Sessizliklerin de bir anlamı bulunuyor"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde akademisyen, şair ve yazar Prof. Dr. Cevat Çapan, öğrencilerle buluştu.

Ergin Orbey Sahnesi'nde, Çapan'ın tiyatroya ilişkin görüşleri ve anılarını paylaştığı söyleşi ilgi gördü.

Çapan, bir oyuncunun sahnede ilk olarak yazarın ne demek istediğini anlaması gerektiğini söyledi.

Tiyatro dilinin yalnızca oyun yazarının sözlerinden ibaret olmadığını anlatan Çapan, şunları kaydetti:

"Sahne dili içinde sözlerin anlamları, nasıl söyleneceği ve dile getirilişleri var. Tiyatroda 'sessizlik' dediğimiz bir olay yer alıyor. Sessizliklerin de bir anlamı bulunuyor. Bazen de ifade etmek istediğiniz şeyleri fısıldayarak ya da bağırarak aktarırsınız. Bunun yanı sıra jest ve mimiklerin kullanımı da çok önemlidir. 'Sahne dili' dediğimiz şey de işte seslerin yanında jest ve mimiklerin de kullanılmasıdır. Tüm bu saydığımız kriterlerin tamamlayıcısı da ortamlar, yani 'atmosfer' dediğimiz durumdur."

Çapan, bazen yönetmenlerin ve eski yazarların oyunlarını yeniden sahnelerken yenilikçi yazarların katkılarından yararlandığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi Eskişehir festival tiyatro

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