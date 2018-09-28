Tiyatroda yeni sahne yeni dönem

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 sahnede 10 oyunun prömiyeri ile sanatseverleri ağırlayacak.

Tiyatro müdürü Levent Ulukut, yeni sezonda sahnelenecek oyunların yönetmenleri ile İzmir Ticaret Odasında düzenlediği basın toplantısında 2018-2019 programı hakkında bilgi verdi.

Dönemi müjdelerle açtıklarını Konak ve Urla AKM sahnelerinin yanında 2 yeni sahneye daha kavuşacaklarını belirten Ulukut, "Seyircilerimize dört sahne ve bini aşan koltuk kapasitesiyle ulaşacağız. Köklü seyir geleneğine sahip İzmir seyircisine beklenen kaliteyi sunma heyecanı ve coşkusunu yaşıyoruz." dedi.

Ulukut, yapımı birkaç yıldır devam eden Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nin 315 koltuk kapasitesiyle, Bornova Kültür Merkezi'nin de 380 koltuk kapasitesiyle yeni dönemde hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Yeni sezonu yeni sahnelerde seyircilerine layık biçimde karşılamak için çok çalıştıklarını aktaran Ulukut, 2'si çocuk oyunu olmak üzere 10 prömiyer yapacaklarını söyledi.

- Yeni oyunlar

İzmir Devlet Tiyatrosu, 2 Ekim'de Konak Sahnesi'nde H. Alp Tahmaz'ın yazdığı ve Volkan Özgömeç'in yönettiği "Nereye" adlı oyunla perdelerini açacak.