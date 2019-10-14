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Tiyatronun coşkusu Bursa’yı sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:52 | Son Güncelleme

Bursa’da bu yıl 24.’sü gerçekleştirilen ‘Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Beş Haylaz’ adlı oyunla başladı.Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) Türkiye Merkezi’nin sanatsal desteği ile bu yıl 24.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’, Tayyare Kültür Merkezi’nde renkli ânlara imza attı.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘24.

Tiyatronun coşkusu Bursa’yı sardı

Bursa’da bu yıl 24.’sü gerçekleştirilen ‘Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Beş Haylaz’ adlı oyunla başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) Türkiye Merkezi’nin sanatsal desteği ile bu yıl 24.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’, Tayyare Kültür Merkezi’nde renkli ânlara imza attı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘24. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa’nın köklü tarihî ve kültürel değerleriyle sanat dünyasına önemli kazanımlar sağladığını belirtti.
Bursa’nın, kültürel ve sosyal yaşamıyla da öne çıktığını anlatan Başkan Aktaş, “Festivalimiz, Bursa’ya çok yakışıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin yaşanılabilirliğini artırırken aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri faaliyetleri, kabiliyetlerini ortaya çıkarabilecekleri ve geleceklerinin şekillenmesine katkıda bulunacak aktiviteleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl 24.’sü gerçekleşen festivalimizin kentimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.
Başkan Aktaş, kültürel değerlere dikkati çektiği konuşmasında, “Karagöz ve Hacivat efsanesi ile Türk Gölge Oyunu geleneğinin merkezi konumunda bulunan Bursa’da 1996 yılından bu yana gerçekleşen ve geleneksel hâle gelen festivalimizde bu yıl Belçika, İran, İspanya, Rusya, Bulgaristan, Arjantin-İspanya ve Danimarka’dan 7 oyun ile ülkemizin 4 farklı ilinden 13 tiyatro grubunu ağırlıyoruz. Atölye çalışmaları, seminerler ve imza günleri gibi farklı faaliyetlerle zenginleştirilen festivalimizin, çocuklarımız ve gençlerimizin hayal dünyasına yeni ufuklar açmasını diliyorum” dedi.
Emek ödülü Olcay Poyraz’a
Festivale emeği geçenleri tebrik eden Başkan Aktaş, bu yıl, ‘Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Hizmet ve Emek Ödülü’nü de çocuk tiyatrosuna katkılarından dolayı oyuncu, yönetmen ve çevirmen Olcay Poyraz’a verdi.
BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik de tiyatronun önemine değindiği konuşmasında, tiyatronun çocuklara ve gençlere özgüven kazandırdığını, yaşamlarını zenginleştirdiğini söyledi.
ASSITEJ Türkiye Merkezi Genel Sekreteri Bilge Serdar ise nitelikli sanatı, tüm çocuklara ve gençlere ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, festivalde 40 gösterinin gerçekleştirileceğini kaydetti.
‘Beş Haylaz’ eğlendirdi
Konuşmaların ardından ‘24. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Beş Haylaz’ oyununun sahnelenmesiyle başladı. Festivale katılan çocuklar, eğlenceli oyunu ilgiyle izleyerek, gösterimin sonunda oyuncuları alkışlarla ödüllendirdi.

Tiyatronun coşkusu Bursa’yı sardı

Tiyatronun coşkusu Bursa’yı sardı

Tiyatronun coşkusu Bursa’yı sardı

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