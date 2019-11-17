HABER

Tiyatronun duayen ismi Yıldız Kenter vefat etti

17.11.2019 20:02 | Son Güncelleme

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Yıldız Kenter, 91 yaşında hayatını kaybetti. Kenter, dün yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Tiyatronun duayen ismi Yıldız Kenter vefat etti

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Yıldız Kenter, 91 yaşında hayatını kaybetti. Kenter Cumartesi günü yoğun bakıma kaldırılmıştı.

11 Ekim 1928 doğumlu Yıldız Kenter, yabancı ve Türk çok önemli yazar ve şairlerin oyunlarını birçok ülkede sahnelemiş; Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Melih Cevdet Anday, Adalet Ağaoğlu , Necati Cumalı'nın da aralarında bulunduğu yazarların 100'den fazla oyununu sahneye taşımıştı.

Kenter, 80'li yaşlarının ortalarına kadar sahneye çıkmaya devam ediyordu.

Yıldız Kenter 1981 yılında devalet sanatçısı unvanını almıştı.

Ömrü tiyatroyla, tiyatro sahnesinde geçen Yıldız Kenter, 2007 yılında Londra'da sergilenen Ben Anadolu oyununun ardından BBC Türkçe'ye yaşamını, tiyatroyu ve Türkiye'de sanata bakışı anlatmıştı:

https://youtu.be/cqIadcnwdNk

Kenter'in hayatı:

1928 doğumlu Yıldız Kenter İltekin İlkokulu'nda okurken Ankara çocuk kulübünde de tiyatroya başladı.

Konservatuvara gitmeyi kafasına koyan Kenter, annesi ve abilerinin tüm itirazlarına rağmen babasıyla gidip gizlice konservatuvara kayıt oldu.

Kenter konservatuvarda büyük başarı gösterdi. Sınıf atlayarak 1948 yılında mezun oldu. 12 Aralık 1948'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Shakespeare'nin Onikinci Gece oyununda ilk kez profesyonel olarak, hem de başrolde sahneye çıktı.

Ardından Rockefeller Bursu kazanarak ABD'de tiyatro ve oyunculuk teknikleri üzerine eğitim aldı.

ABD'den döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk ve sahne öğretmenliği yaptı. 1959'da Muhsin Ertuğrul devlet tiyatrosundan uzaklaştırılınca o da kurumdan ayrıldı.

Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı, ardından Müşfik Kenter ve Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğu'nu kurdu. Sonraki yıllarda ABD ve İngiltere başta olmak üzere yurt dışında tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

1968'de Kenter Tiyatrosu'nun İstanbul Harbiye'deki inşaatının tamamlanmasıyla Kent Oyuncuları olarak oyunlarını burada sahnelemeye başladılar.

Yıldız Kenter, yabancı ve Türk çok önemli yazar ve şairlerin oyunlarını sahneledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Melih Cevdet Anday, Adalet Ağaoğlu , Necati Cumalı'nın da aralarında bulunduğu yazarların 100'den fazla oyununu sahneye taşıdı.

Kenter tiyatro oyunlarının yanında yaklaşık 20 filmde ve birkaç televizyon dizisinde rol aldı.

Prof. Dr. Canan Karatay: Ömür bahşediyor, altından daha kıymetliProf. Dr. Canan Karatay: Ömür bahşediyor, altından daha kıymetli
CHP’li Belediyelerden Tarım HamlesiCHP’li Belediyelerden Tarım Hamlesi
Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandıMuğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı!

Son dakika! MSB açıkladı: PKK/YPG, en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

'PKK/YPG, 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı'

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a 'bayrak' tepkisi

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

Büşra Nur Çalar kimdir? Büşra Nur Çalar’ın kızının mevlid görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu

Büşra Nur Çalar kimdir?

KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? İlk KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.