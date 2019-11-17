Tiyatronun duayen ismi Yıldız Kenter vefat etti

Konservatuvara gitmeyi kafasına koyan Kenter, annesi ve abilerinin tüm itirazlarına rağmen babasıyla gidip gizlice konservatuvara kayıt oldu.

Ömrü tiyatroyla, tiyatro sahnesinde geçen Yıldız Kenter, 2007 yılında Londra'da sergilenen Ben Anadolu oyununun ardından BBC Türkçe'ye yaşamını, tiyatroyu ve Türkiye'de sanata bakışı anlatmıştı:

11 Ekim 1928 doğumlu Yıldız Kenter, yabancı ve Türk çok önemli yazar ve şairlerin oyunlarını birçok ülkede sahnelemiş; Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Melih Cevdet Anday, Adalet Ağaoğlu , Necati Cumalı'nın da aralarında bulunduğu yazarların 100'den fazla oyununu sahneye taşımıştı.

Kenter konservatuvarda büyük başarı gösterdi. Sınıf atlayarak 1948 yılında mezun oldu. 12 Aralık 1948'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Shakespeare'nin Onikinci Gece oyununda ilk kez profesyonel olarak, hem de başrolde sahneye çıktı.

Ardından Rockefeller Bursu kazanarak ABD'de tiyatro ve oyunculuk teknikleri üzerine eğitim aldı.

ABD'den döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk ve sahne öğretmenliği yaptı. 1959'da Muhsin Ertuğrul devlet tiyatrosundan uzaklaştırılınca o da kurumdan ayrıldı.

Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı, ardından Müşfik Kenter ve Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğu'nu kurdu. Sonraki yıllarda ABD ve İngiltere başta olmak üzere yurt dışında tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

1968'de Kenter Tiyatrosu'nun İstanbul Harbiye'deki inşaatının tamamlanmasıyla Kent Oyuncuları olarak oyunlarını burada sahnelemeye başladılar.

Yıldız Kenter, yabancı ve Türk çok önemli yazar ve şairlerin oyunlarını sahneledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Melih Cevdet Anday, Adalet Ağaoğlu , Necati Cumalı'nın da aralarında bulunduğu yazarların 100'den fazla oyununu sahneye taşıdı.

Kenter tiyatro oyunlarının yanında yaklaşık 20 filmde ve birkaç televizyon dizisinde rol aldı.

