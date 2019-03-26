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Tiyatronun görünmeyen emektarları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Tiyatro sahnelerinde oyuncuların yeteneklerini destekleyen tiyatronun görünmeyen kahramanları, diktikleri kostümler, tasarladıkları dekorlar, yaptıkları aksesuarlar, ışıklandırma ve ses teknikleriyle izleyicinin ayrı bir dünyaya gitmesini sağlıyor - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Ankara'da bulunan atölye kampüsünde çalışan 250 emektar, 12 yerleşik bölgedeki tüm oyunların kostümlerini dikiyor, dekorlarını inşa ediyor, aksesuarlarını hazırlıyor

EDA ÖZDENER - Tiyatro sahnelerinde oyuncuların emeklerini ve yeteneklerini destekleyen tiyatronun görünmeyen kahramanları, diktikleri kostümler, tasarladıkları dekorlar, yaptıkları aksesuarlar, ışıklandırma ve ses teknikleriyle izleyicinin ayrı bir dünyaya gitmesini sağlıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 12 yerleşik sahnesinde sergilenen oyunların tüm kostümleri, aksesuarları ve dekorları Ankara Macunköy'deki tiyatro kampüsü içinde yer alan Sanat Teknik Müdürlüğünde hazırlanıyor.

Kadın ve erkek terzi, şapka ve çiçek, demir, mekanik, marangoz, kundura, peruka ile elektronik atölyelerinin bulunduğu 25 bin metrekarelik alanda hummalı çalışma yürüten 250 emektar, sezondaki tüm oyunların, kostüm, dekor, aksesuar ihtiyacını karşılıyor.

Sanat Teknik Müdürlüğü bu alanda dünyada tek olma özelliği taşıyor.

- Sahne arkasının emekçileri

"Perde" dendikten sonra sahnede başarılı performanslar sergileyen tiyatro sanatçılarına, sahne arkasında hünerleriyle sanata katkı sağlayan büyük bir emekçi kadro bulunuyor.

Oyunun sesçisinden ışıkçısına, suflözünden makyözüne tüm ekip, izleyicileri farklı bir dünyaya götürmek ve sanatçıların en iyi performansa ulaşmalarını sağlamak için çalışıyor.

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