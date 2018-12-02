Tiyatroseverleri Hacivat-Karagöz'le buluşturuyorlar

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Devlet Tiyatroları (EDT) yeni sezonda yerli oyunlarla izleyici karşısına çıkıyor. Barış Bölükbaşı'nın kaleme aldığı, Mustafa Mutlu'nun yönetmenliğini üstlendiği 'Evlendirme' isimli oyunu sahneye koyan EDT, bu sezon bir ilke daha imza attı. Geleneksel gölge oyunu Hacivat-Karagöz'ü büyükler için hazırlayan EDT, tiyatroya gelen davetlilere önce 20 dakikalık Hacivat-Karagöz gösterisi sunuyor. EDT Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Emrah Keskin, amaçlarının Türk tiyatrosunun temel taşlarından olan gölge oyunu ile ortaoyunu geleneğini yaşatmak olduğunu söyledi.

Karagöz ve Hacivat ikilisinin yanlış bilinen bir algısını yenmek istediklerini belirten Keskin, “Bu iki karakterin sadece çocukları eğlendiren karakterler olmayıp büyüklere de hitap eden tiyatro figürlerimiz olduğunu artık özümsedik. Onlara elbette bu sahnede yer vermemiz gerekiyordu. Biz bir adım daha atarak bu iki değerimize bir ön oyun da hazırladık. Malumunuz oyunlarımız 19:30'da başlıyor ancak biz Erzurumlu tiyatroseverlerimize 20 dakika öncesinden fuaye alanımızda bir ön oyun tertip ederek Karagöz ve Hacivat'ı kendileriyle bir muhaverede buluşturmayı uygun gördük. Yerel bir takım söylem ve sembollerle bu muhaveremizi zenginleştirerek izleyicilerimize asıl oyun öncesi güzel bir temaşa da izletme gayretine girdik. Zennelerimizle, habercimizle, izleyicimiz arasında dolaşarak tiyatroseverlerimizi daha tiyatromuzun kapısından içeri girer girmez bu büyülü ortama sürükledik. Çok güzel tepkiler aldık. Hepsinden önemlisi de buydu zaten. Seyircimiz bizi, biz de onları çok seviyoruz. Ümit ediyorum ki bu keyif artarak sürecektir. Erzurum Devlet Tiyatroları kurulduğu 21 yıldan itibaren oyunlarını kapalı gişe oynamaktadır" diye konuştu.

'EVLENDİRME' İZLEYENLERİ GÜLDÜRÜYOR

Bu arada sezonun ikinci oyunu olan 'Evlendirme' izleyenleri kahkahaya boğuyor. Zengin bir beyzadenin evlenmek için kız aradığını duyan Kavuklu ile Pişekar'ın kızlarını bu zengin beyzadeye vermek için kurdukları planların sahnelendiği oyunda olayların birbirine karışarak içinden çıkılmaz ve komik bir hal alması tiyatroseverlere oldukça keyifli anlar yaşatıyor. 2 Perde olarak 1 saat 30 dakika süren oyunda Levent Aras, Samet Talayman, Ömer Menteşe, Bilal Hüseyinoğlu, Ahmet Metehan Şahiner, Mertcan Polat, Kübra Çanakçı, Elif Ayça Aksu, Fazıl Aksakal görev alıyor. Oyunun Dekor Tasarımı Sertel Çetiner'e, Kostüm Tasarımı ise Elif Özhancı'ya ait. Işık tasarımını Mehmet Yaşayan'ın yaptığı oyunun dramaturgluğunu ise Orhan Kola yapıyor.