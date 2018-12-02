HABER

Tiyatroseverleri Hacivat-Karagöz'le buluşturuyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 10:06 | Son Güncelleme

ERZURUM Devlet Tiyatroları (EDT) yeni sezonda yerli oyunlarla izleyici karşısına çıkıyor.

Tiyatroseverleri Hacivat-Karagöz'le buluşturuyorlar

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Devlet Tiyatroları (EDT) yeni sezonda yerli oyunlarla izleyici karşısına çıkıyor. Barış Bölükbaşı'nın kaleme aldığı, Mustafa Mutlu'nun yönetmenliğini üstlendiği 'Evlendirme' isimli oyunu sahneye koyan EDT, bu sezon bir ilke daha imza attı. Geleneksel gölge oyunu Hacivat-Karagöz'ü büyükler için hazırlayan EDT, tiyatroya gelen davetlilere önce 20 dakikalık Hacivat-Karagöz gösterisi sunuyor. EDT Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Emrah Keskin, amaçlarının Türk tiyatrosunun temel taşlarından olan gölge oyunu ile ortaoyunu geleneğini yaşatmak olduğunu söyledi.
Karagöz ve Hacivat ikilisinin yanlış bilinen bir algısını yenmek istediklerini belirten Keskin, “Bu iki karakterin sadece çocukları eğlendiren karakterler olmayıp büyüklere de hitap eden tiyatro figürlerimiz olduğunu artık özümsedik. Onlara elbette bu sahnede yer vermemiz gerekiyordu. Biz bir adım daha atarak bu iki değerimize bir ön oyun da hazırladık. Malumunuz oyunlarımız 19:30'da başlıyor ancak biz Erzurumlu tiyatroseverlerimize 20 dakika öncesinden fuaye alanımızda bir ön oyun tertip ederek Karagöz ve Hacivat'ı kendileriyle bir muhaverede buluşturmayı uygun gördük. Yerel bir takım söylem ve sembollerle bu muhaveremizi zenginleştirerek izleyicilerimize asıl oyun öncesi güzel bir temaşa da izletme gayretine girdik. Zennelerimizle, habercimizle, izleyicimiz arasında dolaşarak tiyatroseverlerimizi daha tiyatromuzun kapısından içeri girer girmez bu büyülü ortama sürükledik. Çok güzel tepkiler aldık. Hepsinden önemlisi de buydu zaten. Seyircimiz bizi, biz de onları çok seviyoruz. Ümit ediyorum ki bu keyif artarak sürecektir. Erzurum Devlet Tiyatroları kurulduğu 21 yıldan itibaren oyunlarını kapalı gişe oynamaktadır" diye konuştu.
'EVLENDİRME' İZLEYENLERİ GÜLDÜRÜYOR
Bu arada sezonun ikinci oyunu olan 'Evlendirme' izleyenleri kahkahaya boğuyor. Zengin bir beyzadenin evlenmek için kız aradığını duyan Kavuklu ile Pişekar'ın kızlarını bu zengin beyzadeye vermek için kurdukları planların sahnelendiği oyunda olayların birbirine karışarak içinden çıkılmaz ve komik bir hal alması tiyatroseverlere oldukça keyifli anlar yaşatıyor. 2 Perde olarak 1 saat 30 dakika süren oyunda Levent Aras, Samet Talayman, Ömer Menteşe, Bilal Hüseyinoğlu, Ahmet Metehan Şahiner, Mertcan Polat, Kübra Çanakçı, Elif Ayça Aksu, Fazıl Aksakal görev alıyor. Oyunun Dekor Tasarımı Sertel Çetiner'e, Kostüm Tasarımı ise Elif Özhancı'ya ait. Işık tasarımını Mehmet Yaşayan'ın yaptığı oyunun dramaturgluğunu ise Orhan Kola yapıyor.

FOTOĞRAFLI

Tiyatroseverleri Hacivat-Karagöz'le buluşturuyorlarTiyatroseverleri Hacivat-Karagöz'le buluşturuyorlarTiyatroseverleri Hacivat-Karagöz'le buluşturuyorlarTiyatroseverleri Hacivat-Karagöz'le buluşturuyorlar

Başta ne olduğunu bile anlamadılar! Gerçek kazınca ortaya çıktı Başta ne olduğunu bile anlamadılar! Gerçek kazınca ortaya çıktı
Bıçaklı gaspçılar tutuklandıBıçaklı gaspçılar tutuklandı
Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladıBodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası kritik açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası kritik açıklama!

Gece kulübü önünde silahlı kavga! Arkadaşları sinir krizi geçirdi

Gece kulübü önünde silahlı kavga! Arkadaşları sinir krizi geçirdi

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

İlginizi Çekebilir

Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş gelişme!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş gelişme!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Yasak aşk dehşeti! FETÖ'cü eski emniyet müdürünün eşi...

Yasak aşk dehşeti! FETÖ'cü eski emniyet müdürünün eşi...

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Sivas'ta kan donduran anlar! Genç kadını, otomobille metrelerce sürükledi

Kan donduran anlar! Genç kadını metrelerce sürükledi

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Dubai emiri 24 ayar altından ev yaptırdı! Hem de Türkiye'de

Herkesten gizli yaptırdı! 24 ayar altından ev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.