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"Tiyatroya geri dönüş yaşanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 11:45 | Son Güncelleme

Sinema ve tiyatro oyuncusu Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür: - "Sinemada para kazanmasına rağmen tiyatroya dönen oyuncularımız var hatta birçoğu sinema alanında kazandığı para ile özel tiyatrolar kurdu, şapka çıkartılacak bir durum. Tiyatronun geleceği açısından sevindirici"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Özgür, "Sinemada para kazanmasına rağmen tiyatroya dönen oyuncularımız var hatta birçoğu sinema alanında kazandığı para ile özel tiyatrolar kurdu, şapka çıkartılacak bir durum. Tiyatronun geleceği açısından sevindirici." dedi.

"Muhteşem yüzyıl, Suskunlar, Söz, Filinta, Abluka, Bana Bir Soygun Yaz, Dört Köşe, Sükut Evi"nin de aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmde rol alan sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Özgür, kültürel gelişmeyi sağlayan gizli güçlerden biri olarak nitelendirdiği tiyatroyu da ihmal etmiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni de olan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dönem tiyatronun ihmal edildiğini belirterek, son dönemlerde bir uyanış yaşandığını söyledi.

Sinema ve televizyon dünyasından para kazanan oyuncuların tekrar tiyatroya dönüş yaptığını ifade eden Özgür, "Sinemada para kazanmasına rağmen tiyatroya dönen oyuncularımız var hatta bir çoğu sinema alanında kazandığı para ile özel tiyatrolar kurdu, şapka çıkartılacak bir durum. Tiyatronun geleceği açısından sevindirici." dedi.

- "Tiyatronun hak ettiği noktaya geleceğini düşünüyorum"

Şehir tiyatrosu olarak 180 günlük sezon içinde yaklaşık 280 oyun oynadıklarını anlatan Özgür, insanların da artık tiyatroya gitmeye başladığını dile getirdi.

Ulaşabildikleri her yere tiyatro sahnesini taşıdıklarını dile getiren Özgür, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de bu konuda gereken desteği verdiğini vurguladı.

Tiyatro sahnelerini her ilçeye taşıdıklarını aktaran Özgür, hayatlarında hiç tiyatroya gitmeyen insanları da tiyatro ile buluşturduklarını ifade etti.

Tüm kurum tiyatrolarının artık sırça saraylardan, salonlardan çıkıp okul bahçesine, ilçelere, köylere, mahallelere gitmesi gerektiğine dikkati çeken Özgür, "Biz onların ayağına gidelim ki onlar da bir süre sonra bu salonlara gelsinler. Hiç de umutsuz değilim bu konuda. Gördüklerim, yaşadıklarım bana bunu öğretti. Tiyatronun daha da güçleneceğini, büyüyerek hak ettiği noktaya geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya sinema tiyatro uyanış

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