"Tiyatroya geri dönüş yaşanıyor"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Özgür, "Sinemada para kazanmasına rağmen tiyatroya dönen oyuncularımız var hatta birçoğu sinema alanında kazandığı para ile özel tiyatrolar kurdu, şapka çıkartılacak bir durum. Tiyatronun geleceği açısından sevindirici." dedi.

"Muhteşem yüzyıl, Suskunlar, Söz, Filinta, Abluka, Bana Bir Soygun Yaz, Dört Köşe, Sükut Evi"nin de aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmde rol alan sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Özgür, kültürel gelişmeyi sağlayan gizli güçlerden biri olarak nitelendirdiği tiyatroyu da ihmal etmiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni de olan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dönem tiyatronun ihmal edildiğini belirterek, son dönemlerde bir uyanış yaşandığını söyledi.

Sinema ve televizyon dünyasından para kazanan oyuncuların tekrar tiyatroya dönüş yaptığını ifade eden Özgür, "Sinemada para kazanmasına rağmen tiyatroya dönen oyuncularımız var hatta bir çoğu sinema alanında kazandığı para ile özel tiyatrolar kurdu, şapka çıkartılacak bir durum. Tiyatronun geleceği açısından sevindirici." dedi.