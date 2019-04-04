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Tiyatroya gönül veren gençler tiyatro festivalinde buluşacak

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

GENÇ oyuncular, İSTEK Dramafest’te buluşmaya hazırlanıyor.

Tiyatroya gönül veren gençler tiyatro festivalinde buluşacak

İSTANBUL, (DHA) - GENÇ oyuncular, İSTEK Dramafest’te buluşmaya hazırlanıyor. 9-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan tiyatro festivalinin başvuruları 12 Nisan’a kadar devam edecek.

İSTEK Okulları tarafından düzenlenen İSTEK Dramafest, İstanbul’daki özel ve devlet liselerinin tiyatro gruplarına yönelik olarak gerçekleşecek. Genç tiyatrocular, 9-20 Mayıs arasında sinema ve tiyatro oyuncularından oluşan jüri karşısında oyunlarını sergileyecek. Ve 25 Mayıs’taki ödül töreninde, ödüllerini sanatçıların elinden alacak.

Festivalde sahnelenen oyunlar; en iyi oyun, en iyi dekor, en iyi kostüm, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi müzik, jüri özel ödülü ve mansiyon kategorilerinde değerlendirilecek.

İSTEK Dramafest’e başvuruların 12 Nisan’a kadar devam edeceği bildirildi. Detaylı bilgi ve başvuru için okulun internet sitesi ziyaret edilebilir.

(FOTOĞRAFLI)

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