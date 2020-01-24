TJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası TJK’dan açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ'ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır” ifadelerine yer verildi.
Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ’ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır. #deprem #Elazığ https://t.co/zrSlID3CrF— Türkiye Jokey Kulübü (@_TJK_) January 24, 2020
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