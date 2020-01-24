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TJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:16 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası açıklama yapan Türkiye Jokey Kulübü, hipodromu halkın hizmetine açtığını duyurdu.

TJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası TJK’dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ'ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır” ifadelerine yer verildi.


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Elazığ Türkiye Jokey Kulübü tjk hipodrom

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Duyarlı davranışından dolayı teşekkürler. Rabbim yardımcınız olsun inşeallah. Bölüşürsek tok oluruz, Bölünürsek yok oluruz.
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