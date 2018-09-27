TKDK desteğiyle modernize ettiği çiftlikte ihracata başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan Gazi Balıtatlı, eksiklikleri nedeniyle kapanmak üzere olan tavuk çiftliğini, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe destekle AB standartlarında "yumurta tavukçuluğu" üretim tesisine dönüştürdü.

Hazırladığı projenin TKDK İl Koordinatörlüğünce kabul edilmesinin ardından 1 milyon 130 bin lira destek alan Balıtatlı, ilçede yaklaşık 2 milyon liraya mal ettiği tesiste ürettiği yumurtaları yurt dışına satıyor.

Balıtatlı, AA muhabirine, baba mesleği yumurta tavukçuluğunu daha önce fiziki şartları kötü bir yerde yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce tesisin sağlıksız olduğu gerekçesiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kapatılacağının tebliğ edildiğini belirten Balıtatlı, üretime devam edebilmek için yeni yatırım yapma kararı aldıklarını anlattı.

Böyle modern bir tesisin hayallerinde bile olmadığını ancak zorlu şartların bunu gerektirdiğini vurgulayan Balıtatlı, şöyle devam etti:

"Bizim bu tesisi tek başımıza yapma gücümüz yoktu. İşletmemizi TKDK’den yüzde 65 destek alarak yaptık. Önceki kümesimizde ister istemez açıklarımız çoktu. Üretim kapasitemiz ve randımanımız çok düşüktü. Yeni tesisimiz AB standartlarında yapıldığı için verimimiz çok yüksek. Hayvanların ölüm düzeyi çok düşük ve yumurta kabuk kalitemiz çok iyi. Bunun dışında hayvanlarımızın yaşam alanları da çok fazla."