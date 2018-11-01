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TKDK'den Kütahya'da hayata geçirilecek 36 projeye 13 milyon lira hibe

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğünce, 3. çağrı döneminde 36 proje için 13 milyon lira hibe desteği sağlanacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğünün, 3. çağrı döneminde toplam yatırım tutarı 25 milyon lirayı aşan 36 proje için 13 milyon lira hibe desteği vereceği bildirildi.

TKDK Kütahya İl Koordinatörü Vekili Ahmet Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IPARD II Programı'nın 3. başvuru çağrı dönemi için dördüncü grup listede desteklenmek üzere seçilen başvuruların açıklandığını söyledi.

Dördüncü grup listede Kütahya'ya ait 2 besicilik projesinin yer aldığını, bu listeyle birlikte 3. çağrı dönemi için TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğüne yapılan tüm başvuruların sonuçlandığını belirten Yazar, şöyle devam etti:

"3. çağrı döneminde, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi alanında Kütahya'da sunulan 30 proje başvurusunun 27'si, hayvancılık alanında sunulan 9 projenin ise tamamı destek almaya hak kazanmıştır. Böylece bu çağrı döneminde ilimize sunulmuş olan toplam 39 projenin 36'sı desteklenmek üzere seçilerek proje seçimi açısından yüksek oranda başarı gösterilmiştir. Toplam yatırım tutarı 25 milyon liranın üzerinde olan olan 36 proje için yatırımcılarımıza yaklaşık 13 milyon lira tutarında hibe desteği sağlanacaktır. Destek kapsamına alınan 36 projeden 4'ü büyükbaş süt üretimi, 5'i büyükbaş besicilik, 19'u tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, 4'ü kırsal turizm, 2'si yenilenebilir enerji, bir arıcılık ve bir de yerel gıda ürünü imalatı projesidir."

Yazar, destek almaya hak kazanan proje sahipleriyle sözleşme imzalama işlemlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Bugüne kadar 23 proje sahibiyle hibe sözleşmeleri imzalanmış ve yatırım süreçleri başlamıştır. En kısa süre içinde diğer hak sahipleriyle de sözleşmeler imzalanacak ve yatırım safhasına geçilecektir. Gelecek başvuru çağrı dönemlerinde Kütahya'ya daha fazla yatırım kazandırılması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
destek Hibe Kütahya TKDK

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