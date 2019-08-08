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TKDK'den Muşlu girişimcilere 400 milyon lira hibe desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

TKDK Muş İl Koordinatörlüğü, IPARD II. projesinin 6. çağrı ilanı kapsamında girişimcilere 400 milyon hibe desteği verecek - TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan: - "Temennimiz Muş'un 400 milyon hibe desteğinden faydalanmasıdır. Bugüne kadar yaklaşık 80 proje hazırlandı, bunu artırmayı hedefliyoruz"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, IPARD II. projesinin 6. çağrı ilanı bütçesinin 400 milyon lira olduğunu bildirdi.

Turan, gazetecilere, kentte girişimci ve yatırımcılarla çeşitli sektörlerde proje hazırlıklarının devam ettiğini söyledi

Bu kapsamda 23 Ağustos'a kadar proje almaya devam edeceklerini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"7 farklı başlıkta proje alımı gerçekleştireceğiz. İlimizin de çok ihtiyacı olan bu çağrıda yatırımcılara yüzde 65 oranda hibe desteği vereceğiz. 6. çağrımız Muş için çok önemli bir ilandır. Çünkü sürekli büyük projeler düşünerek yatırımlarımızı gerçekleştirme mantığına sahibiz. Ancak TKDK büyük milyonluk projelerin dışında küçük ve ortak ölçekli projelere de destek veriyor. İlimizde süs bitkileri, çinicilik, el işleme ve dokuma, ahşap sanatı gibi katma değeri olan tüm projelere destek veriyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu anlamda proje fikirleriyle koordinatörlüğümüze başvurmalarını bekliyoruz."

- "Temennimiz Muş'un 400 milyon hibe desteğinden faydalanmasıdır"

Proje teslim tarihinden sonra başvuruların kabul edilmeyeceğini vurgulayan Turan, "Temennimiz Muş'un 400 milyon hibe desteğinden faydalanmasıdır. Bugüne kadar yaklaşık 80 proje hazırlandı, bunu artırmayı hedefliyoruz. Özellikle kırsalda yaşayan kadınlarımıza yönelik el işi, arıcılık, ahşap işleme gibi küçük çaptaki projeleri kabul ediyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hayvancılık Hibe muş tarım TKDK

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