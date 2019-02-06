HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, TkMM'nin "2018 Panoraması" başlıklı raporuna ilişkin, "Bu düzenli yapılan çalışma, Türkiye'de sivil toplum örgütleri incelendiğinde aslında büyük bir titizlik, çaba ve emekle yapılan bir çalışmadır." dedi.

Bülbül, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye küçük Millet Meclisi (TkMM) tarafından hazırlanan "2018 Panoraması" başlıklı raporu değerlendirdi.

TkMM'nin, sivil toplum adına uzun bir süredir çalıştığını ve yaptıkları çalışmaları düzenli olarak rapor haline getirdiğini belirten Bülbül, "Bu düzenli yapılan çalışma, Türkiye'de sivil toplum örgütleri incelendiğinde aslında büyük bir titizlik, çaba ve emekle yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmadan siyasi partilerin, hükümetin, mülki idare amirlerinin ve güvenlik görevlilerinin yararlanması gerekiyor. Hazırlanan raporda son derece ufuk açıcı, bilgi verici detaylar söz konusudur." ifadesini kullandı.

