TKP İstanbul seçimleri için yeniden aday çıkarmayacak!

TKP, yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde aday çıkarmayacakları duyurdu. Boykot çağrısı yapılan açıklamada, "Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz. 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde adayımız olmayacaktır" denildi.

“Siyasi, ideolojik ve sınıfsal bir karşıtlığımız olsa da, İmamoğlu’nun meşru Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu daha önce açıklamıştık” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu gerçeği gölgeleyecek her yaklaşımın yanlış olacağını düşünüyoruz. Konu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil, siyasi iktidarın insanlığın en önemli kazanımlarından biri olan Genel Oy Hakkı’nı gasp etme girişimidir. Doğru tavır, bu hukuksuzluğun boykotla yanıtlanmasıdır. Halkımızı bu tutuma destek vermeye çağırıyoruz. Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz.

Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır.”

