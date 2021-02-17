HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TKP’li Başkan Maçoğlu’nun kardeşi gözaltında

TKP’li Başkan Maçoğlu’nun kardeşi gözaltında

17.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi S.M., Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi S.M., Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. S.M. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Didim’de KOM Grup Amirliği ekipleri Çamlık Mahallesi’nde bir ikametten uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları baskında evdeki B.A. (31) ile A.B. (32) isimli şahısları gözaltına alırken, iki şahsın üzerinden 0,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İfadesi alınan iki kişi serbest bırakıldı. Ancak bu şahısların ifadeleri doğrultusunda devam eden operasyonda, TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi S.M. uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Evde uyuşturucu madde ve malzemeler ele geçirildi
Olayın ardından devam eden çalışmalarda evde yapılan aramada ise 4.71 gram metamfetamin maddesi, 25.48 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.
İkamette, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun öz kardeşi olduğu tespit edilen S.M. (29) ile evde birlikte yaşadığı öğrenilen U.A. (48) gözaltına alındı.

Araması olan kadınla yakalandı
U.A.’ya TCK 191 suçundan işlem yapılırken, Didim Sulh Ceza Hakimliğince, güveni kötüye kullanma suçundan aranması olduğu tespit edildi. Maçoğlu’nun kardeşi S.M. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
İstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacakİstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacak
İninal hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!İninal hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Son Dakika: AFAD duyurdu! Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de korkutan deprem

Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'İki hafta içinde durum tersine dönebilir'

Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'İki hafta içinde tersine dönebilir'

65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti İstanbul'da da başladı

İstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacak

Son Dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Son Dakika! Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım, kafasından vurulmuş

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Son Dakika: Tunceli Belediye Başkanı 'Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu'nun kardeşine uyuşturucudan gözaltı

'Komünist Başkan'ın kardeşine uyuşturucudan gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.