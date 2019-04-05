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TKP'li Maçoğlu göreve halayla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu: - "Artık hiç kimseyi ayırmayıp ötekileştirmeyen, hiç kimseye sen bizden değilsin demeden herkesi biz olarak gören bir anlayış burada çalışmaya başladı"

TUNCELİ (AA) - Türkiye'nin sandık başına gittiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tunceli Belediye Başkanı seçilen Türkiye Komünist Parti'li (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, vatandaşlar ile halay çekip, görevine başladı.

Sabah saatlerinde mazbatasını alan Maçoğlu, göreve başlamak üzere geldiği Tunceli Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, seçim sürecinde kendisine kapısını açan tüm Tuncelililere teşekkür etti.

Bu sayede kendilerini vatandaşlara anlatma imkanı bulduklarını belirten Maçoğlu, "Söylediğimiz bütün sözlerin arkasında duracağız bunu bilmenizi istiyorum. Artık hiç kimseyi ayırmayıp ötekileştirmeyen, hiç kimseye sen bizden değilsin demeden herkesi biz olarak gören bir anlayış burada çalışmaya başladı." dedi.

Maçoğlu, mazbatasını alıp görevine başladığını vurgulayarak, "Belediye ile ilgili aldığımız bütün doneleri, dosyaları tek tek araştırıp, en kısa sürede hepsini buralarda ve diğer mahallelerde asarak bütün dostların, çalışanların, emekçilerin, işçilerin, kamuda çalışanların görebileceği şeffaflıkta deklare edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başarılı bir seçim kampanyasını geride bıraktıklarını anlatan Maçoğlu, şunları söyledi:

"Birlikte Dersim'i hak ettiği bir şehir haline getirmek için herkesin aday olması gerekiyor. Bunu sadece buradaki meclisimiz, çalışan arkadaşlarımız değil, Dersim'e dair çalışma ya da emek harcamak isteyen bütün arkadaşlarımızla bir araya gelip meclislerde tartışarak yapacağız."

Maçoğlu, belediyeyi yaklaşık 68 milyon lira civarında borçla devraldığını, borçtan korkmadığını ve vatandaşa hizmet götürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Fatih Mehmet Maçoğlu, konuşmasının ardından vatandaşlar ve partililer ile bir süre halay çekti.

Maçoğlu, daha sonra makam odasına geçerek, görevine başladı.

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