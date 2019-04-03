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TKP'li Maçoğlu, Ovacık'ta görevini CHP'li Sarıgül'e devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanlığı görevini CHP'li Mustafa Sarıgül'e devretti.

Ferit DEMİR/ OVACIK (Tunceli),(DHA)- TUNCELİ'de resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanlığı görevini CHP'li Mustafa Sarıgül'e devretti. Görev teslim töreninde belediye çalışanları hüzünlenirken, Maçoğlu, halefine görevinde başarılar diledi.

İlk girdiği 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ovacık Belediye Başkanı seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, görevini bu seçimde CHP'den seçilen halefi Mustafa Sarıgül'e devretti. Devir töreninde belediye çalışanları hüzünlenirken, Maçoğlu, halefine görevinde başarılar diledi. Eski çalışma arkadaşlarına seslenen Maçoğlu, ekip olarak güzel çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Belediye başkanları gelip geçicidir. Siz burada hep hizmete devam edeceksiniz. Bana verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ederim" dedi.

CHP'li yeni Başkan Sarıgül ise, ilçede yaşanan içme suyu gibi sorunları çözmek için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Sarıgül, "Belediyemizin temel sorunları var. İçme suyu ve arıtma tesisi gibi sorunlar. İlk olarak bu sorunlara çözüm bulacağız. Bunun dışında belediyecilik anlayışı dışında çevrenin korunması ve ilçede üretimin artırılması gibi ilçemizde oluşmuş olumlu enerjiyi en üst seviyeye çıkarmak için çabamız daha da artacak. İlçe ekonomisine katkı sunmak için her kesimle konuşarak yeni atılımlar yapacağız" diye konuştu.

Devir teslim töreninin ardından Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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