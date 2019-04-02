TKP'li Maçoğlu: Tunceli'yi üretimde Türkiye'de model yapacağız

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı seçilen Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, kenti organik tarım üretiminde Türkiye'de model haline getireceklerini söyledi.

Ovacık Belediye Başkanı iken, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olduğu Tunceli Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli çocukları ziyaret etti. Ovacık'ta uyguladıkları organik üretim modelini Tunceli'de daha da büyüterek devam ettireceklerini belirten Maçoğlu, ayrıca göreve başladığı andan itibaren makam aracı kullanmayıp, kendi aracına bineceğini söyledi. Fatih Mehmet Maçoğlu, vatandaşa hizmet için makam aracının kapısının da her zaman açık kalacağını belirtti.

Projelerinden söz eden ve Tunceli'de güçlü bir üretim modeli geliştireceklerini anlatan Maçoğlu, şunları dedi:

"Ovacık Belediye Başkanı olduğum dönemde orada başlattığımız organik tarım programını Tunceli merkezde daha da büyüterek devam ettireceğiz. Güçlü bir üretim modeli geliştireceğiz. Zaten benim Tunceli'de aday olmamın sebebi de budur. Bu modele ilçede başladık oradaki imkan ve şartlar kısıtlıydı ama ilde imkanlar daha fazla. Burada daha güçlü, daha büyük bir çalışma yapacağız. Doğal üretim alanlarını geliştirip, ekolojik ve organik tarım üretimini kesinlikle artıracağız. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Bu şehir artık Türkiye'de doğal üretim alanı olarak anılmaya başlanacaktır. Tunceli, doğal ve organik tarım için Türkiye'nin en elverişli doğasına sahiptir. Florası çok geniş. Ayrıca turizmin gelişmesi için de birçok projemiz olacaktır. Türkiye'nin en güzel vadileri, dağları, ovaları bizim buralar. Buraları turizme açmak için önemli projeler hazırlayacağız. Biz Tunceli'yi turizm ve organik tarım üretiminde bir marka haline, bir model haline getireceğiz. Bizim Tunceli'de yapacağımız organik tarım üretim çalışmalarının Türkiye'ye çok büyük katkıları olacaktır. Tunceli bu üretim politikasıyla örnek olduğu anda Türkiye'nin başka bölgelerinde de bu üretim şekli örnek alınacak ve daha da yaygınlaşacaktır. Bu durum Türkiye'de yeni bir dönem açacaktır. Biz Ovacık'ta organik tarımı geliştirdik ve örnek olduk. Türkiye'de birçok ilde vatandaş bizi arayarak yardım istedi ve bu yönlü çalışmalar yapacakları belirttiler. Köylünün daha kolay şartlarda organik tarım yapabilmesi için tarım makineleri ve araçları alacağız ve köylünün hizmetine vereceğiz. Köylüye üretim desteği vereceğiz. Tohum desteği vereceğiz, mazot desteği vereceğiz. Yani biz belediye olarak vatandaşa her türlü desteği vererek üretimi artırmasını sağlayacağız ve belli bir dönem sonra köylü artık kendisi üreterek pazarlayacaktır ürününü."

'OVACIK'TA BAŞARDIK, ŞİMDİ TUNCELİ'DE BAŞARACAĞIZ'

Türkiye'nin organik tarıma ihtiyacı olduğunu ve üretimle bu ihtiyaca katkı sunmak istediklerini anlatan Maçoğlu, "Organik tarım artık Türkiye'nin en önemli ihtiyacı haline geldi. Bütün dünyada organik tarım ihtiyaç haline geldi. Yakın zamana kadar Türkiye dünyanın tahıl ambarıydı ama bugün tarım alanında çok geri düştü. Türkiye bir tarım ülkesi ama birçok tarım ürününü ortak dışarıda alıyor. Biz Ovacık'ta organik tarım üretimini başardık, şimdi Tunceli'de başaracağız. Örnek olacağız. Bunun bütün Türkiye'ye yayılması içinde çabamız olacak. Tunceli merkezde daha çok çeşit tarım ürünü üretimi için çabamız ve çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

İl merkezi ve 7 ilçeyi ayrı ayrı değerlendirerek o bölgede yetişen ürünü geliştirip, üretimini artıracaklarını belirten Maçoğlu, "Bu modeli ilk göreve geldiğimizde uygulayacağız. Örneğin; Pertek ve Çemişgezek ilçesinde Türkiye'nin en güzel dutları yetişiyor, organik pekmez üretimi, Mazgirt ilçemizde armut ve mercimek, Pülümür ilçemizde tuz, Pülümür ve Ovacık ilçelerimizin organik balı, il genelinde yetiştirdiğimiz nohut ve fasulye. Yani her ilçede farklı bir ürün olacak ve tarım alanında çok güçlü bir il haline geleceğiz. Vatandaşlar ile sürekli toplantılarımız olacak, STK'lar ile hep görüşme halinde olacağız. Hiç kimse ile sorunumuz, sıkıntımız yok. Hep birlikte karar vereceğiz. Hep birlikte başaracağız. Kimseyi dışlamak ya da ötekileştirmek hiç bir zaman olmayacak" dedi.

Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli'nin turizm alanında da marka şehir haline geleceğini kaydederek, "Turizm bizim en büyük önceliklerimizden biri. İlimizin turizm potansiyeli çok yüksek. Özelikle son bir yıl içinde Ovacık ilçesine inanılmaz turist akını oldu ama hazırlıklı değildik. Altyapı sorunlarımız oldu. Şimdi önce altyapı sorununa çözüm, barınma alanları oluşturacağız ve turizm için büyük çalışmalarımız olacak. Turizm alanında hizmet verecek tesis açacak, herkesin yanında olacağız. Tunceli'ye gelen herkes bu doğal güzellikleri görüp, buraya yeni turistleri yönlendirecek ve burası turizm alanında da model şehir haline gelecektir" ifadelerini kullandı.