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TKP'li Maçoğlu'na mazbatası yarın verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:54 | Son Güncelleme

Tunceli'de Belediye Başkanlığını kazanan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu: - "Salı günü 15.00'ten beri ilçe seçim kuruluyla yaptığımız istişarelere rağmen bir türlü her ne sebepse bilemiyoruz ama mazbatayı alamıyoruz" - Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı: - "Seçimlerde Tunceli Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatası hazırlanarak 5 Nisan 2019 tarihinde ilgiliye teslim edilecektir"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanmasına rağmen mazbatasını alamadığını öne süren Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatasının yarın kendisine verileceği bildirildi.

Maçoğlu, Tunceli Belediyesi önünde beraberindeki partililer ve vatandaşlarla yaptığı açıklamada, seçimlerde belediye başkanlığını kazandıktan sonra mazbatasını almak için seçim kuruluyla görüşmeler yaptığını söyledi.

Görüşmelerine rağmen mazbatasını alıp göreve başlayamadığını dile getiren Maçoğlu, "Salı günü 15.00'ten beri ilçe seçim kuruluyla yaptığımız istişarelere rağmen bir türlü her ne sebepse bilemiyoruz ama mazbatayı alamıyoruz." dedi.

Maçoğlu, ilçe seçim kurulu başkanıyla mazbatasını almak için dün görüşme yaptığını ve kendisine bugün için randevu verdiğini ifade ederek "Bugün seçim kurulu çalışanlarının yanına gittiğimizde 'seçim kurulu başkanının talimatı doğrultusunda mazbatayı verebileceklerini' söylediler. Sonrasında da seçim kurulu başkanıyla görüştük. Seçim kurulu mazbatayı, güvenlik ve personel eksikliği nedenleriyle yarın 09.00 ile 09.30 arasında verebileceğini söyledi." diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in, "Salı günü saat 15.00'e kadar herhangi bir ilde itiraz yoksa 15.00'ten sonra mazbatalar verilebilir" yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Maçoğlu, Türkiye'nin birçok şehrinde eğer itiraz yok ise mazbataların verildiğine dikkati çekti.

Mazbatanın verilmesinin ertelenmesi için kentte güvenlik ve personel sorunu olmadığını savunan Maçoğlu, mazbatasının verilmesi sürecinde ihmali olanları tespit etmeleri halinde suç duyurusunda bulunacağını sözlerine ekledi.

Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı:

"31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatası hazırlanarak 5 Nisan 2019 tarihinde ilgiliye teslim edilecektir."

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Fatih Mehmet Maçoğlu Mazbata Tunceli Tunceli belediyesi Türkiye Komünist Partisi

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