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TKP/ML’nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

13.01.2021 20:56 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt’ta yapılan operasyonda terör örgütü TKP/ML’nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen ‘Kemal’ kod adlı Nihat Konak‘ın yakalandığı öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve 2016’da terör örgütü TKP/ML’nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen ‘Kemal’ kod adlı Nihat Konak’ın, Esenyurt’ta bir adreste olduğunu belirledi.

İstanbul Esenyurt’ta yapılan operasyonda terör örgütü TKP/ML’nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen ‘Kemal’ kod adlı Nihat Konak‘ın yakalandığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve 2016’da terör örgütü TKP/ML’nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen ‘Kemal’ kod adlı Nihat Konak’ın, Esenyurt’ta bir adreste olduğunu belirledi. Yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen adrese bu sabah düzenlenen operasyonda Konak, yakalanarak gözaltına alınırken evde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyette işlemleri devam eden örgüt üyesinin, 1979 yılında Diyarbakır Tıp Fakültesinde görev yapan Dr. Vahdettin Ayık’ın öldürülmesi olayının failleri arasında olduğu ve tutuklu bulunduğu Elazığ Cezaevi’nden 1982 yılında örgüt mensubu arkadaşlarıyla tünel kazarak firar ettiği ve sonrasında tekrar yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin ayrıca, 1998 yılında örgütün silahlı kanadı TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde faaliyetlere başladığı, 1999 yılında Çankırı valisi Ayhan Çevik’e yapılan bombalı suikast eyleminde yer alan şahıslar arasında bulunduğu, 1999 yılı içerisinde Tunceli ili kırsalında TİKKO adına yol kesme ve kamyon sürücülerini gasp etme alıkoyma eylemlerinde yer aldığı, 18 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra, 2016 yılında tahliye olduğu bildirildi.

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